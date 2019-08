Ifølge borgmester Kirsten Jensen (S) skal der findes en god løsning for cykelforholdene på Milnersvej. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester: Vi skal finde en sikker løsning

Hillerød - 02. august 2019

Når borgmester Kirsten Jensen (S) selv springer på cyklen på Hillerød Station, bruger hun Banestien til at nå ind i byen.

- Det er som at få et frikvarter. Der er stille og fredeligt. Der kommer ikke nogen biler. Banestien er en rigtig god mulighed, fremhæver Kirsten Jensen, som afviser Tue Tortzens kritik af, at Socialdemokratiet er skyld i, at der aldrig er blevet lavet en cykelsti hele vejen op til Sdr. Jernbanevej fra Milnersvej.

- Vi har bare ikke fundet den gode løsning endnu. Det er måske derfor, vi bliver set som de mest skeptiske over for det, fordi vi gerne vil nå frem til den rette løsning. Det er fint nok at sige, at man gerne vil have cykelsti ad Milnersvej, men vi må ikke glemme, at vejen ender i krydset ved Marie Mørk skolen. Derfor skal en løsning fortsætte gennem krydset op til stationen, og det savner vi et godt bud på, siger hun og understreger:

- Det er ikke sikkert, det er umuligt, det virker bare lidt svært. Og det er ikke kun Socialdemokratiet - det er alle, der diskuterer, hvordan denne her løsning skal være og gerne vil have en god løsning, før vi bare gør noget.

Ifølge borgmesteren er der desuden nogle andre brikker i puslespillet, der skal falde på plads først.

- Når vi får Favrholm Station på plads, skal vi have fundet ud af, hvordan busserne skal køre fremover. I den forbindelse ønsker vi også at forbedre forholdene for cyklisterne på Hillerød Station, hvor der faktisk ikke er nogen cykelsti i dag. Så der er flere ting, der skal på plads, før vi kan få en sammenhæng fra stationen ned til det sikre cykelnet, vi har, siger hun og tilføjer:

- Det er ikke altid let at lave noget nyt i en gammel by. Det kræver lidt mere planlægning og beregning.