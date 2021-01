Se billedserie Borgmester Kirsten Jensen (S) efterlyser flere hurtigtest til kommunens medarbejdere i daginstitutioner, skoler, sociale tilbud og tandklinikker. Her et billede fra Falcks hurtigtestcenter i Royal Stage. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester: Vi får ikke nok test

Hillerød Kommune er blevet tildelt hurtigtest af regionen, men kunne godt bruge flere, lyder det fra borgmesteren.

Hillerød - 28. januar 2021 kl. 17:23 Af Per Skovkjær Sand Kontakt redaktionen

Hillerød: 571 hurtigtest om ugen har Hillerød Kommune fået tildelt af Region Hovedstaden til at teste kommunens medarbejdere i daginstitutioner, skoler, sociale tilbud og på tandklinikkerne.

Borgmester Kirsten Jensen (S) fortæller, at Hillerød Kommune er blevet tildelt hurtigtest på grundlag af byens størrelse.

- Dem bliver vi glade for, men det er ikke nok. Vi har brug for flere test til vores mange arbejdspladser, siger Kirsten Jensen (S).

Borgmesteren forklarer, at der generelt er testkapacitet i Hillerød, men at der er behov for flere test, som kommer ud på arbejdspladserne, eller som kommer ud til borgerne i mobile testvogne.

De 571 hurtigtest, som regionen har tildelt Hillerød kommer ud på arbejdspladserne i kommunen. Det foregår ved, at leverandøren kommer ud på arbejdspladsen og foretager testen af medarbejderne.

Kommunen forsøger at få flere test fra Region Hovedstaden.

- Som alle andre kommuner, så siger vi til regionen, at vi gerne vil have flere test, og regionen siger »det ved vi godt«. Men der behøver ikke at være et modsætningsforhold mellem kommunerne og regionen, fordi regionen kan ikke sende flere test, end de har, siger Kirsten Jensen.

Kommunernes Landsforening sendte tirsdag et spørgeskema om hurtigtest til landets 98 kommuner, og onsdag aften havde 92 svaret. Det skriver DR. 22 kommuner oplyste, at de ikke har kunnet rekvirere de hurtigtest fra private leverandører, de har brug for. 17 svarede, at det godt kan lade sig gøre at få nok test, men med mere end 5 dages varsel, skriver DR. 16 kommuner har kunnet få de lystest, de havde brug for.

Onsdag i sidste uge kom justitsminister Nick Hækkerup (S) med en »kraftig opfordring« til kommunerne om at bestille mobile testenheder med det samme. I en pressemeddelelse stod, at »leverandørerne rapporterer for tiden om meget betydelig ledig testkapacitet, som kommunerne ikke bruger«.

Nu har kommunerne bestilt hurtigtest, men mange kan altså ikke få alle de test, de gerne vil have.

Leverandøren af hurtigtestene til Hillerød kommune er Copenhagen Medicals, men denne leverandør er på vej ud, oplyser Vibeke Abel, der er direktør i Ældre & Sundhed i kommunen. Regionen skifter nemlig leverandør af hurtigtest fra 1. februar, og herefter skal SOS International levere hurtigtestene.

Det er nyt, at kommunen får hurtigtest til de ansatte, og det har længe været et ønske, forklarer direktøren i kommunen.

I forvejen bliver personalet på plejehjemmene testet to gange om ugen. Det foregår ved en PCR-test, hvor der typisk går en dag, før man får svaret, i modsætning til hurtigtestene, hvor svaret ligger klar i løbet af en halv time.

Kommunen ville gerne teste alle medarbejdere i kommunen, men det er der ikke nok test til med de 571 ugentlige test.