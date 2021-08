Send til din ven. X Artiklen: Borgmester: Løn skal løses på landsplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmester: Løn skal løses på landsplan

Fællestillidsrepræsentant ønsker mere løn til kollegerne, men borgmester vil ikke i lønkamp med de andre kommuner.

Hillerød - 27. august 2021 kl. 09:42 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant i Hillerød Kommune Nanna Kjær ærgrer sig over en lang, hård strejke, som nu formentligt nærmer sig sin afslutning uden at sygeplejerskerne har fået noget ud af det. Nu håber hun, at der kan ske nogle ændringer lokalt.

- Det er ikke nemt at rekruttere nye sygeplejersker til Hillerød. Det er ikke sådan, at det vælter ind, når vi søger nogen. Jeg kunne godt tænke mig, at man så på at prioritere sygeplejerskerne noget mere lønmæssigt, siger hun.

Selv om overenskomsterne forhandles på landsplan, er der også lokale lønforhandlinger en gang om året.

- Hillerød er bestemt ikke lønførende. Og der er nogen her i Hillerød, jeg godt kunne tænke mig fik noget mere, siger hun.

Men det bliver ikke med borgmester Kirsten Jensens (S) gode vilje, at sygeplejerskerne i Hillerød får mere i lønposen.

- Vi har talt om løn mellem kommunerne, og i hvor høj grad, man skal bruge lønmidlet til at rekruttere sygeplejersker mellem hinanden. Det vil være bedre at have landsdækkende løsninger, ellers kommer man ud i en situation, hvor kommunerne konkurrerer på lønnen, og det bliver der ikke flere sygeplejersker af. Det er noget, der først og fremmest skal løses på landsplan, siger hun og fortæller, at Hillerød Kommune løbende arbejder med sygeplejerskernes arbejdsforhold.

- Vi vil gerne være en attraktiv arbejdsplads, hvor man har indflydelse på sit arbejde, hvor vi har en høj grad af uddannelse og i det hele taget har attraktive arbejdspladser, som sygeplejerskerne gerne vil søge. En ting er løn, en anden ting er, at man synes man har en god arbejdsplads. Det er utroligt vigtigt, og der vil vi gerne være en af de gode arbejdspladser, siger hun.

Nanna Kjær kunne også godt tænke sig, at politikerne så på den store besparelse, strejken har givet Hillerød, og fandt en måde at prioritere nogle penge tilbage til sygeplejerskerne.

- Hillerød Kommune har sparet penge på, at der har været strejke. I hjemmeplejen er der normalt 30 sygeplejersker ansat, og kommunen har kun skulle betale for de få, der har været i vagt. Jeg håber, at man vil bruge nogle af de penge til at anerkende sygeplejerskerne, siger hun.

Men strejken har også budt på ekstra udgifter til kommunen, selv om Dansk Sygeplejeråds strejkekasse har betalt løn til de cirka 90 sygeplejersker i Hillerød Kommune, der har strejket.

- Vi skal betale flere penge til hospitalet, fordi borgerne ikke er kommet hjem fra hospitalet. Når en borger er færdigbehandlet på hospitalet starter kommunens betaling. Der er helt sikkert nogen, der har ligget længere, end de ville have gjort uden sygeplejerskestrejken, siger Kirsten Jensen og fortsætter:

- Jeg vil gerne have den oversigt først, så kan vi tale om, hvordan vi kan bruge pengene - om det er noget, der kan bruges til at støtte sundhedsområdet, siger hun.

