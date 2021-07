Se billedserie Frem til om med den 16. august kan man byde ind med input, spareforslag og nye ideer til budgettet for 2022-2025. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester: Ikke plads til meget nyt i budgettet

Budgettet for 2022-2025 er lige nu i høring, og til og med 16. august kan borgere byde ind med input, spareforslag og nye ideer.

Hillerød - 01. juli 2021 kl. 05:16 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Til september skal der lægges budget for de næste fire år, og det bliver et budget med fokus på specialområdet, børnehaver, skoler og plejehjem. Det fortæller borgmester Kirsten Jensen (S).

- Det mest udfordrende i Hillerød Kommune er, at vores udgifter til specialundervisning og det specialiserede voksen- og sociale område stiger. Det kommer til at fylde rigtig meget i budgettet. Det samme gælder vores skoler, hvor vi skal have udbygget antallet af klasser på nogle af vores skoler, og så er der samtidig et behov for flere daginstitutionspladser. Det betyder, at der nok ikke bliver plads til så meget nyt i budgettet, fordi vi skal sørge for, at de behov, som allerede er kendte, bliver imødekommet, siger borgmesteren.

Udover manglende pladser på byens skoler er en anden udfordring, at der skal findes penge til renovering af Grønnevang Skole, der er ramt af skimmelsvamp. Politikerne kan vælge mellem forskellige løsninger på mellem 66 millioner kroner og 232 millioner kroner.

Flere kvadratmeter En anden tung post på det kommende budget bliver sundhedscentret. Der er allerede afsat mere end 100 millioner kroner til udvidelse af sundhedscentret samt etableringen af et nyt lægehus. Men det er ikke nok. Projektet er 1000 kvadratmeter for småt, og de 1000 ekstra kvadratmeter, der er behov for, vil koste 61 millioner kroner yderligere, og det er ifølge borgmesteren en af de ting, der skal findes penge til ved de kommende budgetforhandlinger.

- Vi skal have udbygget vores sundhedscenter, og så skal vi også finde plads i budgettet til byggeriet »Generationernes Kvarter« i Favrholm, som både er plejehjem og børnehave, så der er mange ting på vej. Men vi har jo med enkelte undtagelser tradition for at finde hinanden i sådan en budgetlægning i byrådet, og det håber jeg, at vi kan gøre igen, siger Kirsten Jensen.

Ny platform Som noget nyt har Hillerød Kommune i år valgt at lægge de politiske udvalgs budgetforslag på den digitale kommunikationsplatform »Sammen om Hillerød«. Det har kommunen valgt at gøre for at gøre det nemmere for borgerne at komme med input og nye ideer, som tidligere skulle sendes som et høringssvar på mail.

- Vi vil gerne høre mere fra borgerne. For når det kommer til forslag, der kan finansiere kommunens drift, så er der mange af forslagene, som ingen rigtig bryder sig om, fordi de eksempelvis medfører besparelser på personale. Men det kan jo være, at der er borgere, der har ideer til andre ting, man kunne gøre, når man skal løse nogle af de opgaver, som vi betragter som de fælles opgaver i kommunen, siger borgmesteren.

Interesserede kan kommentere på udvalgenes budgetforslag til og med den 16. august på kommunens hjemmeside. Det endelige budget vedtages af byrådet i slutningen af september.