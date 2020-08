Som kommunal virksomhed skal man udvise beskedenhed, og det er Hillerød Forsynings firmabiler ikke et eksempel på, mener borgmester Kirsten Jensen (S). Foto: Allan Nørregaard

Borgmester: Firmabiler var ikke beskedne

Hillerød - 18. august 2020 kl. 05:09 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunalt ejede virksomheder skal udvise beskedenhed, og firmabilordningen, der sikrede ledelsen i Hillerød Forsyning mulighed for at lease dyre biler som en del af lønpakken, var et eksempel på det modsatte.

Sådan lyder det fra borgmester Kirsten Jensen (S), efter bestyrelsen i Hillerød Forsyning i fredags meddelte, at de ville sætte gang i en række ændringer i forsyningsselskabets organisation. Affaldsdirektør Peter Maltha Larsen er blevet opsagt, og samtidig sløjfer bestyrelsen forsyningsledelsens mulighed for at få firmabiler som en del af lønpakken. Direktionen slankes, så kun den administrerende direktør, Søren Støvring, har titel af direktør, og endelig vil bestyrelsen styrke kommunikationen fra forsyningen og lover maksimal indsigt i forsyningens forhold. Kirsten Jensen bifalder ændringerne i forsyningsselskabet.

- Jeg er enig i de tiltag, bestyrelsen i Hillerød Forsyning har foretaget, og at de vil arbejde videre med at understrege, at det er et kommunalt selskab. Når man er i en kommune, skal der være mest mulig åbenhed, og der skal også være en vis beskedenhed i forhold til hvilke ressourcer, man bruger. Det princip hylder vi i kommunen, og det bør man også hylde i vores selskaber, siger Kirsten Jensen og fremhæver firmabilordningen som et sted, hvor Hillerød Forsyning ikke har udvist beskedenhed.

- Jeg støtter, at bestyrelsen nu har vedtaget, at den ordning stopper, siger hun og understreger samtidig, at det er bestyrelsen opgave som ledelse af forsyningsselskabet at vedtage ændringerne.

Borgmesteren mener samtidig, at ændringerne vil medvirke til at få offentlighedens indtryk af Hillerød Forsyning tilbage på rette kurs.

- Jeg er jo stolt af Hillerød Forsyning og det arbejde, som medarbejderne gør på miljøområdet. Man var begyndt at få det indtryk i den offentlige debat, at der var noget galt med selskabets arbejde, og det er vigtigt, at borgerne ved, at det er nogle virkelig gode selskaber, som løser en masse opgaver for os, både borgere, kommunen og virksomheder i Hillerød, siger Kirsten Jensen og fortsætter:

- Hillerød Forsyning er et stort og stærkt forsyningsselskab, der er med til at udvikle fremtidsløsninger, og det er det billede, der skal stå tilbage. Derfor er man også nødt til at sikre sig, at der ikke er nogle andre ting i selskabet, der gør, at man ikke kan holde forsyningsarbejdet. Det skal være sådan, at der på alle måder er respekt om Hillerød Forsynings arbejde, og det er bestyrelsen med disse tiltag med til at sikre.

Om der skal ske flere ændringer i Hillerød Forsyning, vil Kirsten Jensen lade være op til bestyrelsen.

- Jeg ved, at bestyrelsen arbejder videre med løn og alle mulige andre ting, så borgerne kan være betrygget i, at Hillerød Forsynings miljøarbejde er det vigtigste. Bestyrelsen er de nærmeste til at finde ud af, hvis der skal ske flere ændringer, og jeg afventer og ser, hvad bestyrelsen selv finder frem til, siger borgmesteren.

