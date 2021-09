Hillerød Forsyning er en kommunalt ejet virksomhed, og bestyrelsen har besluttet, at det skal være tydeligere. Bestyrelsesformand Klaus Markussen vil ikke forholde sig til de konkrete indkøb i forhold til om de er kommunale. Foto: Kenn Thomsen

Borgmester: Bestyrelse skal se på indkøb i forsyningen

Når forbrugerne betaler gildet, hvor stor må festen så være? Bestyrelsen skal vurdere udgifterne, mener borgmesteren.

Hillerød - 11. september 2021 kl. 05:50 Af Janne Mulvad, Ann-Sophie Meyer og Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

En gasgrill til 8800 kroner. En espressomaskine og en kaffemaskine til i alt 14.000 kroner. En ipad til 14.000 kroner. Fire bose headset til 8000 kroner og et mobilt lydanlæg til 5500 kroner. Indkøb hos Spangsberg Chokolade for knapt 9000 kroner, og noget så besynderligt som en festparyk til 138 kroner.

Læs også: Sådan belønnede forsyningsdirektør med firmabiler

Det er nogle af posterne på kontoudtogene for to kreditkort hos Hillerød Forsyning. Kontoudtog, som er blevet gennemgået af advokatfirmaet Poul Schmidt og også offentliggjort af Visbys Verden 23. maj 2021, efter at mediet fik aktindsigt i alle de dokumenter, som Poul Schmidt fik udleveret til sin undersøgelse af »forhold i Hillerød Forsyning«. En zipfil med de 88 dokumenter kan stadig findes på hjemmesiden visbysverden.dk.

Advokatens konklusion er, at der ikke er sket misbrug af kreditkortene, og at kortene »ikke ses anvendt til formål, der er ikke er forretningsmæssigt begrundet«.

Politisk afgørelse Men er indkøbene nødvendige udgifter i en offentligt virksomhed? Det vil være en politisk afgørelse, skriver Poul Schmidt i sin rapport. Der henvises til udgivelsen »Forvaltningsret« fra 2018, hvor landsdommer og professor, dr.jur. Niels Fenger er redaktør og hovedforfatter. Her kan man blandt andet læse, at offentlige myndigheder, herunder kommuner, har pligt til at udvise ansvarsbevidsthed i økonomiske anliggende, så der ikke påføres udgifter, der kunne være undgået.

Poul Schmidt tolker det som, at der er »rum til et betydeligt skøn i forhold til den konkrete vurdering af økonomisk forsvarlighed«. Andre vil måske kalde det elastik i metermål. Skal der serveres flødeboller, når medarbejderne arbejder over, eller man endelig kommer i mål med plangrundlaget for Solrødgård? Skal ledelsen fejre regnskabsafslutningen med god middag, eller snuppe et frokostmøde på Kanalcaféen til 1341 kroner? Er det i orden, at der bliver købt ind til »frokostslik« til alle medarbejderne?

Indkøb i Hillerød Forsyning Denne historie handler om advokatfirmaet Poul Schmidts undersøgelse af »Visse forhold ved Hillerød Forsyning«. Vi ser i dag nærmere på den del af undersøgelsen, der handler om brugen af to kreditkort hos Hillerød Forsyning.

Undersøgelsen blev torsdag den 9. september offentliggjort på Hillerød Forsynings hjemmeside.

Oplysningerne om forsyningens indkøb, der omtales på denne side, har Frederiksborg Amts Avis fået via en aktindsigt i Hillerød Forsyning, men de 88 dokumenter, der i første omgang blev sendt til advokatfirmaet Poul Schmidt kan også findes på https://visbysverden.dk/kammeradvokatens-undersoegelse-koster-hilleroed-forsyning-kr-110-000-130-000/ hvor Rasmus Visby efter aktindsigt har gjort en zipfil med dokumenterne tilgængelig for alle, der ønsker at se med.

Posterne på kontoudtogene ikke dækkende for alle de udgifter, der er i selskabet. Tidligere administrerende direktør Søren Støvring har til Poul Schmidt forklaret, at der efter hans ønske ikke blev anvendt firmakreditkort, da han foretrak, at medarbejderne selv lagde ud for indkøb og efterfølgende fik pengene refunderet.

Men den tidligere økonomidirektør og den tidligere affaldsdirektør ønskede dog firmakort, så de fik ansvaret for hver sit Master Card, fremgår det af rapporten, hvor der også står at kortene blev lånt ud til andre medarbejdere og anvendt generelt til indkøb, der krævede kreditkort.

Kortene er generelt anvendt til køb af elektronik, forretningsrejser, forplejning, vingaver og kontorinventar samt tilbehør og driftsbetingende omkostninger til firmabilerne. Der er eksempelvis brugt godt 22.000 på færgebilletter, hovedsageligt til Bornholm.

Og det vil altså ofte være en politisk afgørelse, refererer Poul Schmidt.

Fjernet personalegoder Bestyrelsesformand Klaus Markussen (V) har tidligere slået på tromme for, at det skal være tydeligt, at Hillerød Forsyning er en kommunalt ejet virksomhed, og det har tidligere fået bestyrelsen til at skrotte den kritiserede firmabilsordning og justere lønninger og antal af direktørtitler.

- Der skal være en sammenhæng mellem den virksomhedskultur, der er i selskabet, og at det er kommunen, der ejer selskabet. Det skal være tydeligere, at det er et kommunalt ejet selskab. Derfor er topledelsen slanket, og derfor har vi fjernet nogle af de personalegoder, der i bestyrelsens øjne ikke hører hjemme i et kommunalt ejet selskab, siger han og fortsætter:

Hvad er det, der ikke hører hjemme?

- Det er firmabilordningen. Og det er, at vi har slanket ledelsen fra fem til tre personer, og skruet op for kommunikationen og åbenheden i selskabet, siger han, som ikke ønsker at forholde sig til nogle af de enkelte poster på kontoudtogene.

- Jeg vil ikke forholde mig til, om hverken grill, iPad eller espressomaskinen var ok. Det er jo netop det, som Poul Schmith/Kammeradvokaten har gjort. De har forholdt sig til alle indkøb og har undersøgt de poster, der gav anledning til spørgsmål. Og i alle tilfælde lå der en forretningsmæssig relevant grund bag brugen af kortene, siger han.

Beskedenhed Frederiksborg Amts Avis har også spurgt borgmester Kirsten Jensen (S) om hun mener, at forbrugsniveauet i Hillerød Forsyning afspejler, at det er en kommunalt ejet virksomhed.

Men det kan hun ikke vurdere ud fra de oplysninger, der er nævnt i denne artikel. Til gengæld mener hun, at bestyrelsen i Hillerød Forsyning nu bør se nærmere på forbrugsvanerne i forsyningsselskabet.

- Jeg er nødt til at bede bestyrelsen vurdere udgifterne, som nævnes her, for det er bestyrelsen, der har en tilsynsopgave, siger hun og fortsætter:

- De skal have svar på de udgifter, som er afholdt, og spørge administrationen i Hillerød Forsyning, hvad de kan sige om de eksempler, der bliver trukket frem, og om der er andre ting, bestyrelsen bør have noget at vide om, siger hun.

- Som ejerrepræsentant ønsker jeg, at vi hele tiden arbejder for overensstemmelse mellem det at være et kommunalt ejet forsyningsselskab og de udgifter, der afholdes. De skal være udtryk for beskedenhed, som er vores ledetråd, siger borgmesteren og forklarer:

- Der er ikke ret meget fryns på de kommunale arbejdspladser. Men der er for det meste en kaffemaskine, og det kan jo være, at den gamle var gået i stykker. Der kan også være ipads, som kan fungere som en moderne skrivemaskine, men det kan også, de skal være stærke, fordi de faktisk skal styre noget. Men der må bestyrelsen spørge, om det har været rimeligt, og om det har med arbejdet at gøre. Og så skal de vurdere, om det er sædvanlige eller usædvanlige udgifter, der er afholdt, siger hun.

