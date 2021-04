Borgerservice åbner igen for fremmøde, men kun med tidsbestilling. Arkivfoto: Kim Rasmussen

Borgerservice på rådhuset åbner igen

Det kræver dog en tidsbestilling, hvis man vil til møde på rådhuset. Tider kan bestilles på www.hillerod.dk under Borgerservice. Hvis man har svært ved at bestille tid på telefonen/computeren, kan man ringe til Kontaktcentret i Borgerservice på 7232000, som så vil være behjælpelig med at bestille tider, oplyser Hillerød Kommune.