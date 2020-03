Lidl og Skanska forsøgte allerede sidste år at få lov at bygge bolig og forretning i Ullerød. Dengang fik de nej af politikerne. Nu prøver de igen. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Borgerne skal høres om Lidl og boliger i Ullerød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgerne skal høres om Lidl og boliger i Ullerød

Hillerød - 05. marts 2020 kl. 08:48 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne i Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget besluttede onsdag at vente med at igangsætte lokalplansarbejdet for et projekt med boliger og dagligvareforretning i Ullerød, til borgerne er blevet hørt om projektet.

Skanska og Lidl ønsker i fællesskab at opføre en forretning på hjørnet af Tulstrupvej og Frederiksværksgade og boliger på den anden side af Netto. Boligerne kan blive udformet som et økobofællesskab i 2-3 etager, men det kræver, at der afviges fra kommuneplanens krav om halvanden parkeringsplads pr. bolig, så der kun er én parkeringsplads til hver bolig udover en række pladser til delebiler. Hvis der ikke dispenseres for parkeringskravet, har Skanska i stedet præsenteret et andet boligprojekt med mere traditionelle boliger i to blokke i 3-4 etager.

- Før vi tager stilling til, om vi vil anbefale, at der skal lokalplanlægges, vil vi gerne holde et borgermøde. Der er flere muligheder i projektet. Der er to former for lejligheder, og der er to placeringer for Lidl på hjørnegrunden. Hvis vi bare sætter lokalplansarbejdet i gang, kan det godt virke som om, vi har taget stilling til projektet, og det har udvalget ikke. Vi synes, det lyder spændende, men vi vil gerne vide, hvad man tænker i området, siger formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget, Dan Riise (V).

Netto og naboer er imod

Forvaltningen har allerede partshørt Netto og grundejerforeningerne i område. Grundejerforeningerne bakker op om planerne om boliger, så længe byggeriet ikke bliver for højt. Til gengæld er der ikke opbakning fra de nærmeste naboer til en Lidl, selvom grunden allerede nu er udlagt til dagligvarebutik.

»En placering af en dagligvarebutik af den størrelse, som Lidl ønsker at etablere, bliver ikke en lokal dagligvarebutik til gavn for lokalområdet. Lidl vil få sin omsætning ved at kannibalisere på de øvrige dagligvarebutikkers omsætning, og det er ikke ønskværdigt. Størrelsen indikerer mere, at Lidl ønsker at kunne tiltrække kunder fra et større opland end bare lokalområdet. Vi vurderer endvidere, at det ikke vil være til gavn for området at udvide med endnu en trafikkrævende butik til området. Der er allerede rigeligt trafik til og fra Netto på Frederiksværksgade«, skriver Henrik Knudsen, formand for Grundejerforeningen 335 på Allékredsen, blandt andet i sit svar til kommunen.

Salling Group, der ejer Netto, protesterer også over planerne med henvisning til, at koncernen i 2014 fik nej til at bygge på grunden.

Datoen for borgermødet vil blive meldt ud på Hillerød kommunes hjemmeside.