Borgermøde om Hammersholt Enge udskydes

Byrådet har besluttet at holde et borgermøde om forslaget om Hammersholt Enge, hvis udvikleren ville udarbejde et forslag afgrænset til det område, hvor der i dag er erhvervsvirksomhed (bl.a. virksomheden Papiruld).

"Det kommer til at tage lidt længere tid, før udvikleren kan fremlægge et forslag for området, og derfor giver et borgermøde den 8. april ikke mening - også af hensyn til at borgerne i området har en rimelig tid til at forberede sig inden borgermødet. Hillerød Kommune vil bede udvikler om, at materialet om Hammersholt Enge, det afgrænsede forslag, afleveres hos forvaltningen senest den 15. april," står der i pressemeddelelsen.