Borgermøde: Hvordan skal fremtidens seniorer bo?

Hvordan skal fremtidens seniorer bo? Det sætter SF Hillerød fokus på, når partiet inviterer til borgermøde om emnet onsdag den 18. august. Modelfoto Foto: Robert Kneschke/Robert Kneschke - stock.adobe.co

Hvordan skal fremtidens seniorer bo?

Det er emnet, når SF i Hillerød inviterer til borgermøde om fremtidens boliger for seniorer i kantinen på Frederiksborg Byskole onsdag den 18. august klokken 19.30.

"Vi lever længere, og det betyder, at der i fremtiden kommer til at mangle egnede boliger til vores ældre borgere og borgere med plejebehov. I 2050 vil der være lidt over 650.000 danskere over 80 år. Det er næsten tre gange flere, end vi er i dag. KL (Kommunernes Landsforening, red.) vurderer, at der i Danmark allerede inden 2030 vil mangle knap 50.000 ældreboliger, mens ældresagen vurderer, at der over de næste 15 år vil mangle 70.000 flere boliger til seniorer og ældre. Det skal vi finde løsninger på. Men vi skal også tale om, hvordan vi gerne vil bo, når vi bliver gamle." skriver SF i en pressemeddelelse om borgermødet.

Livskvalitet Ifølge SF vil der de kommende år mangle plejehjemspladser og ældreegnede boliger i Hillerød.

"Hillerød Kommune har udarbejdet en boligpolitik, hvor boliger til de ældre er et særligt tema. SF Hillerød afholder borgermøde med fokus på det gode ældre- og seniorliv og sætter spot på plejehjem og seniorbofællesskaber," skriver SF i pressemeddelelsen.

SF Hillerød har inviteret direktør i OK-Fonden, Eva Lunding Olsen, som ved noget om seniorbofællesskaber og plejehjem, og partiet håber på en god debat om emnet med kommunens borgere.

"I SF Hillerød ønsker vi fællesskab og livskvalitet - og det gælder også for seniorer og ældre. Vi vil støtte initiativerne omkring Generationernes Kvarter (et påtænkt boligområde i Favrholm, der samtænker plejehjem, daginstitution og kultur- og fritidsaktiviteter, red.). Vi ønsker at ældre kan finde en bolig, som passer til den helbredsmæssige situation, som de er i. Vi mener også, at det er vigtigt, at et plejehjem og en seniorbolig er en del af lokalfællesskabet. Vi mener, at der skal tænkes i byplanlægning og boligformer, hvor ældres behov tænkes ind - på lige fod med fokus på børnefamilierne, på miljøet og på økonomien," siger Janne Lunding Olsen, der er byrådskandidat for SF i Hillerød, i pressemeddelelsen.

Eva Lunding Olsen, der er direktør i OK-fonden, vil blandt andet fortælle om OK-Fondens koncept 'Boliger for Livet' på borgermødet i Hillerød. Pressefoto

Borgermødet starter med, at SF Hillerød fortæller mere om partiets visioner for boliger til alle aldre, og derefter vil Eva Lunding Olsen, der er direktør i OK-Fonden, fortælle om OK-Fondens koncept 'Boliger for Livet' og om planerne for det kommende plejehjem og seniorbofællesskab i Favrholm. Der bydes på kaffe og kage, og borgermødet slutter af med spørgsmål og debat.

Alle er velkomne til at deltage i borgermødet, og man skal ikke tilmelde sig på forhånd men blot møde op.

mw