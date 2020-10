Havde vi ikke holdt fast i disse gode borgerlige dyder, kunne vi havde budgetlagt på et niveau, hvor vi risikerede at stå med en sønderslået kassebeholdning, skriver Jørgen Suhr.

Borgerlige dyder uden underbudgettering

Hillerød - 05. oktober 2020 kl. 17:05 Af Jørgen Suhr, byrådsmedlem, Radikale Venstre

debat I et læserbrev fra de Konservatives Peter Ingemann Bentsen i relation til budgetforliget glæder han sig over de Radikale borgerlige dyder i forhold til det kommende byrådsvalg. Vi vil gerne stå på mål for borgerlige dyder, når det handler om sund kommuneøkonomi. Det skal i vores optik imidlertid ikke handle om en opdeling i "Den borgerlige side af byrådet" eller "den røde blok", men om at arbejde for et bredt samarbejdende byråd.

Peter Ingemann Bentsen nævner, at det er en borgelig dyd, at pengene ligger bedre i borgernes lommer. Handler det om, at man ikke skal betale skat? Næppe. Men vel mere, hvor meget. I forhold til det netop vedtagne budget, er vi derfor også helt klare på, at bliver kommunens kassebeholdning væsentlig bedre på et tidspunkt, så kan man sagtens diskutere en skattesænkning.

I den nuværende situation er det netop her, problemet ligger. Hvis vi skal håndtere de negative effekter for Hillerød Kommune af udligningsreformen, er vores analyse, at en skattestigning er nødvendig, med mindre vi vil finansiere det ud af vores kernevelfærd. Tanken om at finansiere udfordringerne via underbudgettering i anlægsbudgettet er ekstremt risikabel. Det er en god gammel borgelig dyd og sund kommunedrift at budgettere realistisk i alle budgetperiodens 4 år. Dvs. at sætte penge af til nødvendigt bygningsvedligehold, vedligeholdelse af vejkapital og andre vigtige anlægsopgaver. Alternativet er, at vi risikerer at bringe kommunens kassebeholdning tæt på eller under det krav på 1.000 kr. pr indbygger, som vi skal leve op til. Herved ville vi være langt fra det styringsprincip, vi har vedtaget, hvor vi hvert år skal have mindst 100 mill. kr. i kassebeholdning.

Havde vi ikke holdt fast i disse gode borgerlige dyder, kunne vi havde budgetlagt på et niveau, hvor vi risikerede at stå med en sønderslået kassebeholdning. Og med et skidt image som en dårlig drevet kommune.