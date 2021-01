Politiet fik mandag aften flere henvendelser fra borgere, der mente, at de havde hørt noget, der kunne minde om skud i Hillerød vest. Arkivfoto

Borgere slog alarm: Hørte 'skud' ved skole

To borgere ringede mandag aften mellem klokken 21.10 og 21.20 til politiet og fortalte, at de havde hørt noget, der kunne lyde som skud fra et område mellem Teglværksvej og Timorvej ved Grundtvigs Højskole i Hillerød.