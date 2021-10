Se billedserie Borgmester Kirsten Jensen (S) og udvalgsformand Dan Riise (V) var i 2018 på besøg hos beboerne for at se nærmere på området og høre om borgernes udfordringer med støj fra motorvejens forlængelse.Foto: Allan Nørregaard

Borgere kigger stadig langt efter støjvold

Hillerød - 12. oktober 2021 kl. 09:13 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Beboerne i Freerslev Hegn er frustrerede.

I 2018 havde de et møde med formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget, Dan Riise (V) og Kirsten Jensen (S), der begge udtrykte forståelse og opbakning til få opført en støjvold langs motorvejens forlængelse ved Freerslev Hegn.

I 2020 godkendte Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget projektet, der ikke koster kommunale kroner, da volden finansieres af lodsejerne.

Men nu har beboerne via deres miljørådgiver sendt fået deres ansøgning med beregninger tilbage, fordi projektet dæmper støjen én decibel for meget.

"Som tidligere oplyst, er det en forudsætning for, at vi kan miljøgodkende projektet efter listepunkt K206, at støjvolden kun har de dimensioner, der er nødvendige, for at støjen ved den støjramte bebyggelse dæmpes til 58 dB ved facade og udendørsopholdsarealer. Umiddelbart ser det ud til at støjen dæmpes til 57 dB", skriver kommunen i en mail.

- Vanvittigt frustrerende Det frustrerer Benjamin Goings, der bor i Freerslev Hegn.

- Den politiske vilje er ikke blevet omsat til handling, og det er vanvittigt frustrerende. Det her er en win-win for alle. Hvordan kan det være et problem, at den dæmper en decibel for meget? Kan man overhovedet tilpasse et projekt, så det rammer præcis 58 db? Vores rådgiver undrer sig også meget. Hun har aldrig hørt, at en vold kan dæmpe for meget, siger Benjamin Goings.

Støjvolden skal anlægges i den vestlige side af motortrafikvejen fra afkørslen Hillerød S/Peder Oxes Allé frem til den eksisterende vold ud for Ved Freerslev Hegn. Den skal etableres i en højde på cirka fem meter med en udstrækning på cirka fire hektar, og SCT vil tilføre cirka 130.000 kubikmeter ren jord til volden.

Selvom kommunens forvaltning egentlig havde anbefalet politikerne i udvalget at sige nej til projektet, fordi det ligger i landzone, godkendte Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget alligevel projektet.

Forskelsbehandling Benjamin Goings mener, at beboerne er udsat for forskelsbehandling.

- Under hele processen har vi bemærket, at Hillerød Kommune selv har anlagt støjvolde 400 meter længere oppe af motorvejen ved Ullerød. Er vi ligestillet med kommunen, for Hillerød kommune kan åbenbart godt etablere volde, men vi kan ikke, siger Benjamin Goings.

Han efterlyser især handling, fordi trafikstøj er så sundhedsskadeligt, som mange undersøgelser viser.

I september kom en undersøgelse fra Roskilde Universitet, der viser, at trafikstøj øger risikoen for demens.

- Hele den undersøgelse tydeliggør jo, hvor sundhedsskadeligt det er at bo op ad en motorvej. Det ved alle. Derfor forstår vi ikke, at der ikke er velvilje for at gøre noget, siger Benjamin Goings.

Loven svær at danse med Dan Riise (V) forstår godt borgernes frustration. Men forvaltningen følger bare loven, understreger han.

- Der er ikke nogen, der modarbejder dem. De mennesker, der behandler sagen, og den er ikke færdigbehandlet, er nødt til at overholde loven. Hvis der skal bruges mere jord i en vold, end det er nødvendigt for at dæmpe støjen, ændrer den sig fra en vold til et jorddepot. Og private må ikke anlægge et jorddepot i en landzone, siger Dan Riise.

Han understreger, at der stadig er politisk velvilje og at jordvolden er skrevet ind i den kommuneplan, som skal vedtages senere på året.

- Jeg kan godt forstå, at det virker besværligt, men det er altså lovgivningen. Jeg kender ikke nogen i byrådet, der synes, det er en dårlig ide med den vold. Beboerne skal undre sig over loven men glæde sig over, at sagen ikke er færdigbehandlet. Jeg har svært ved at forestille mig, at der ikke kommer en støjvold, siger han.

Forskel på land og byzone Han kan også godt forstå, at beboerne mener, at der er forskelsbehandling. Men, siger han:

- Der er forskel på at bo i byzone og landzone. Landzoneloven er meget præcis og svær at danse med. Der må ikke foretages mere, end der er nødvendigt for at opretholde driften af landzone. Man må næsten ingenting, og der skal søges om alt. Det er ikke for at forsvare den måde, det kører på, men der er meget skrap lovgivning, siger Dan Riise.