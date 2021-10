Se billedserie Både Fællesskabet Tirsdagsskoven og Danmarks Naturfredningsforening vil have beskyttet blandt andet Bøllemosen. Her ses Steen Clausen, Jørgen Nielsen, Christine Wennerberg og Michael Liesk ved Bøllemosen med Frederiksbro, der skyder op i baggrunden. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Borgere kæmper for at bevare de grønne oaser i Hillerød

Borgerfællesskab og naturfredningsforening vil øge kendskabet til grønne naturområder - og bevare dem - i Hillerød

Hillerød - 01. oktober 2021 kl. 05:08 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Alt for meget grønt må vige for boliger og biler i Hillerød.

Det mener borgerne i Fællesskabet Tirsdagsskoven og Danmarks Naturfredningsforening Hillerød. De er derfor gået sammen om både at beskytte moseområdet Bøllemosen lige ved det nye boligbyggeri Frederiksbro - og at udvikle og beskytte de grønne moser og enge syd for Hillerød - områder som de samlet set kalder Kongens Enge, og som Bøllemosen er en del af.

"Det var jo en forskrækkelse, at der pludselig kom en helt ny bydel på det gamle moseområde, så spørgsmålet er, hvor den næste kommer. I dag kan man jo sagtens lave et højhusbyggeri på en gammel mose, og virksomhederne vil også gerne have nogle direkte tilkørselsveje ude fra den nye motorvej. Så de grønne områder bliver trængt, og vi har sat os sammen for at sige, at nu skal vi altså til at bevare det grønne og gøre det til en del af dagsordenen i samfundet," siger Steen Clausen fra Fællesskabet Tirsdagsskoven.

P-pladser og stier Både på Bøllemosen, som ligger mellem Roskildevej og Trollesmindealle, og Munkeengen ved Herredsvejen har der været luftet tanker om at indrette parkeringspladser, og en ny sti gennem mosen står til at kunne dele området i to. Derfor frygter borgerne, at mosen vil komme under pres og blive slidt af voldsom færdsel. Så Bøllemosen og dens planter og dyreliv skal beskyttes, mener borgerne, for eksempel ved bedre indhegning og ved pleje af naturen, gerne med køer som også tidligere har gået og græsset der.

De mener, at en sti gennem Bøllemosen er helt overflødig, nu hvor storcenterplanerne på Møllebrogrunden blev skrinlagt, og hvor der er lavet sti- og cykelsti hen over Herredsvejen.

"Der er rige muligheder for beboerne i Frederiksbro til at bevæge sig rundt i de grønne områder - og ingen grund til at åbne et stiforløb gennem Bøllemosen," siger Steen Clausen.

Kender ikke det grønne Udover tankerne om at beskytte Bøllemosen vil grupperne altså også beskytte de grønne områder under den samlede betegnelse 'Kongens Enge'. Det gælder både Bøllemosen, fårefolden på Munkeengen, Keldsvang og Favrholm mose og mark - altså områder der strækker sig lige fra Herredsvejen ud af Roskildevej og også mod vest ved Peder Oxes Allé og motorvejsforlængelsen.

"Nogen skal passe på det her grønne område. Alle ved, at vi har et slot og en slotspark, men rigtig mange kender ikke til alle de her grønne områder. Mange har aldrig været her, men har stor interesse for det," siger Steen Clausen.

For eksempel gemmer Tirsdagsskoven sig inde midt i et kvarter med masser af virksomheder:

"Det er ikke et sted, man bare lige kommer forbi, og det er svært at komme ind til. Det er midt i et industrikvarter, og hvem går tur i et industrikvarter? Men det er faktisk en fantastisk perle," siger Christine Wennerberg fra Fællesskabet Tirsdagsskoven.

De håber også at få forbedret og forbundet de eksisterende stier i de grønne områder.

"Det handler om at få udviklet det, så byens borgere kan bruge hele området og ikke bare gå ind i skoven og tilbage igen. Der er jo så mange nye beboere her - 1300 lejligheder på Frederiksbro, og mange har fået en lille hund eller har nogle børn, som de går tur med. Og vi vil gerne have dem til at bruge hele området og nyde alt det grønne," siger hun.

Skabe bevidsthed De håber både at råbe politikerne, kommunen og de øvrige borgere i kommunen op om at udvikle naturen.

"Vi prøver at skabe en identitet og bevidsthed omkring det grønne. Vi skal vide, at vi ikke bare har Gribskov og Indelukket - vi har faktisk naturområder lige i nærheden og tæt på byen. Når vi har det i folks bevidsthed, så er det ikke så nemt bare at bygge der eller fjerne det grønne," siger Steen Clausen.

De har navngivet området Kongens Enge - egentlig mest for sjov, siger Christine Wennerberg:

"Det startede egentlig som en vits, fordi hele området omkring Frederiksbro skulle være så royalt med svanesø, H.C. Andersen-inspiration og mursten som på slottet. Så blev vi enige om, at vi da også skulle slå det stort op," siger hun, og Steen Clausen supplerer:

"Vi har kongens slot, kongens park, kongens skov og Nationalparken Kongernes Nordsjælland - så skal vi da også have Kongens Enge. For her lå Favrholm, kongens gård, hvor de fik mad fra, og senere kom Trollesminde til. Så det er naturligt at kalde det Kongens Enge, og vi synes også, det er lyder smukt".

Naturfredningsforeningen tager meget gerne del i kamp for mere bynær natur, fortæller næstformand Michael Liesk.

"Hillerød Kommune vil gerne fremstå som en grøn kommune, men samtidig tager man mere og mere af den bynære natur. Så vi synes, Bøllemosen er oplagt som bynær natur, man kan bevare og pleje. Vi skal have det grønne på dagsordenen".

Grupperne håber, at endnu flere vil være med i initiativet, blandt andre Botanisk Forening, Ornitologisk forening og Naturhistorisk forening - og de inviterer Hillerød kommune til at samarbejde om at udvikle naturstier i området.

Nordsjællands Museum har allerede lavet mange udgravninger i området og beskrevet oldtidens historie i området, så Fællesskabet Tirsdagsskoven håber, at Kongens Enge kan udvikle sig til et stærkt og markant naturhistorisk og kulturelt område.

