Se billedserie Den kommende mobilmast skal placeres ved træerne, som her ses i baggrunden. Borgerne er oprørte over, at TDC ønsker at placere masten midt i det åbne landsskab - og midt i deres udsigt. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Send til din ven. X Artiklen: Borgere i oprør over udsigten til 48 meter høj mobilmast midt i landsby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgere i oprør over udsigten til 48 meter høj mobilmast midt i landsby

TDC vil placere en mobilmast lige midt i Freerslevborgeres udsigt ud over naturen. De er uforstående over for, at netop denne placering er valgt

Hillerød - 23. september 2021 kl. 05:33 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

For tre år siden flyttede Pernille Andersen med sin familie ind i et hyggeligt hus i Freerslev. Herfra nyder hun hver dag udsigten ud over de endeløse marker, og familien fik da også bygget en lille fransk altan på første sal, hvor fra hun hver morgen kan stå og kigge ud i naturen - over marker og hen mod skoven.

"Det er det første, jeg gør hver morgen. Vi købte huset netop på grund af den udsigt. For det betyder helt vildt meget at have naturen lige uden for døren," siger Pernille Andersen, som også nyder aftensolen i haven:

"Det er super fedt at sidde her og nyde freden og roen og se kronhjorten og fasanerne og rovfuglene, der bor i træerne, flyve rundt. Det er så hyggeligt".

"Panikkede fuldstændig" Men i april blev idyllen på Roskildevej pludselig brudt. For Pernille og hendes naboer modtog et brev om, at TDC ønsker at etablere en 48 meter høj gittermast 70 meter fra deres matrikel i skellet mellem markerne, som hun hver morgen kigger ud over.

"Jeg panikkede fuldstændig, og min første indskydelse var, at nu flytter jeg. Jeg er virkelig presset over det her, og jeg har været sur over det lige siden," siger hun.

Sagen startede tilbage i november 2020, hvor KPR Towers på vegne af TDC ansøgte Hillerød Kommune om at få lov at opstille gittermasten, som altså er 48 meter høj og cirka 3,5 meter bred på Gadekærvej 2. Årsagen er, at Energistyrelsen på landsplan har stillet en række krav til, hvor god mobildækningen skal være i Danmark - krav som skal være indfriet til april 2022. Og her mangler Freerslev.

KPR Towers havde inden brevet til kommunen peget på seks mulige placeringer af en ny mobilmast, men også selv afvist de fem af dem og ønsker altså placeringen på marken foran Pernilles hus. Placeringen af masten har nu været i høring hos borgerne i Freerslev - og forslaget bliver bestemt ikke mødt med velvilje.

Den anden side Adskillige protesterer mod masten, og udover de mange indsigelser har Pernille Andersen også indsamlet 32 underskrifter mod masten.

"Hele byen er imod det her. Hvorfor vil de stille den mast op på denne side af byen, hvor der er masser af natur, og hvor den vil skæmme for fem-seks husstandes udsigt? Hvorfor ikke på den anden side hvor udsigten i forvejen er spoleret af vindmøller og flyveplads?," spørger hun.

Hun har sat Hillerød Posten stævne med sin mand Ronny Pedersen og freerslevborgerne Henning Christensen, Per Larsen og Tina Pedersen, som alle også får udsigt til mobilmasten fra deres boliger.

Borgerne er uforstående over for, hvorfor TDC ikke i højere grad kan udnytte for eksempel en eksisterende skorsten eller de nærliggende vindmøller i området og opsætte teleudstyret der - eller ved Hillerødmotorvejens Forlængelse, hvor naturen i forvejen er spoleret.

For Tina Pedersen kommer masten til at stå i direkte skellinje til deres mark, hvilket de på ingen måde er interesseret i. De frygter også, at masten vil ødelægge deres muligheder for jagt og for træning af deres heste på banen lige ved den kommende mast.

Henning Christensen kalder placeringen "håbløs" og mener, at en mobilmast med den placering vil være meget dominerende - og vil blive placeret midt i hans åbne udsigt fra havens hyggekrog.

Også Per Larsen, som har boet i byen i 49 år, blev ærgerlig, da han fik beskeden om den mulige mast:

"Det er jo lidt af en øjebæ. Jeg tænkte, 'den kan man da ikke stille op her i byen'. Der er jo også en bevarende lokalplan for Freerslev," siger han.

Mange af borgerne frygter også stråling fra mobilmasten.

Huspriser vil falde Huspriserne vil også blive påvirket negativt, hvis masten bliver stillet op der, mener borgerne.

"Hvis den mast havde stået der, havde vi i hvert fald ikke købt vores hus. Så var vi bare kørt videre," siger Pernille Andersen, og Ronny Andersen supplerer:

"En ejendomsmægler har vurderet, at prisen kan falde med 40 procent. For der er rigtig mange eventuelle købere, der falder fra, når der står sådan en mast lige foran huset. Og rigtig mange vil slet ikke tage ud og kigge på det," siger han.

Mast midt i naturen Det handler ikke kun om borgerne i byen, siger beboerne. For masten vil blive stillet op lige midt i et naturskønt område omgivet af marker og skov, hvor den vil ødelægge områdets unikke karakter:

"Mange kører ud i skoven og går tur netop der, så den mast vil stå midt i det hele og skæmme naturen, når de går på stien," siger Pernille Andersen.

De peger på, at masten vil være 13 meter højere end rundetårn og tre meter højere end Skovtårnet ved Haslev - og stå som et fremmed og skæmmende element i landskabet for at dække blot 40 husstandes mobilbehov.

"Gittermasten kommer til at ligge inden for få meter af træer, hvor rovfugle har yngleplads, og der er masser af dyr som råvildt, fugle, frøer og flagermus, som lever eller færdes der, hvor masten skal placeres," siger hun.

I stedet foreslår de en lavere mast, som kan sættes op på en skorsten i området, eller sættes op på en af vindmøllerne, som kun lige ligger et par meter uden for den cirkel, der er tegnet på kortet for den manglende mobildækning.

En del af de andre placeringer, som TDC havde kigget på, har TDC selv afvist med argumentet om, at masten så vil stå meget åbent i landskabet.

"Men det må være muligt at finde en alternativ placering, der kan tilgodese mange af de samme ønsker fra TDC uden i så omfattende grad at påvirke et landskab, der har helt særlig høj natur- og kulturmæssig værdi," skriver borgerne blandt andet i deres høringssvar.

Borgerne understreger, at de ikke er imod en bedre mobildækning, men imod denne placering af masten:

"Vi går ind for en bedre mobildækning, men vi må finde frem til en god placering af masten sammen," siger Ronny Pedersen.

De håber nu, at kommunen vil tage ansvar i sagen og afvise masten - og samtidig få lavet en mastepolitik, sådan som Energistyrelsen anbefaler:

"Det er et problem, at kommunen ikke har en egentlig mastepolitik. Energistyrelsen anbefaler også, at vi bruger de eksisterende master og forbedrer dem, eller man kunne se på at bruge vindmøllerne. Så vi opfordrer til, at man sætter et upartisk ingeniørfirma til at regne ud, hvad der skal til for, at det her kan lykkes for alle parter - både for naturen, menneskene, TDC og kommunen," siger han.