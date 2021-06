Se billedserie På en rundspørge torsdag formiddag i SlotsArkaderne og i gågaden svarede flere borgere på, hvad de synes om, at et flertal i Folketinget har besluttet, at mundbindet kun skal bruges i den kollektive trafik fra på mandag. To af dem Frederiksborg Amts Avis talte med, var Christine og Sebastian. Foto: Ann-Sophie Meyer

Borgere glæder sig til at smide mundbindet

Flere borgere ser frem til at vinke farvel til mundbindet mandag, men beholder det i tasken.

Hillerød - 11. juni 2021 kl. 05:11 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Fra på mandag er det slut med at gå med mundbind, undtagen når man står op i bussen, metroen eller toget. Det er en af flere lempelser af coronarestriktonerne, som et bredt flertal i Folketinget vedtog natten til torsdag i forbindelse med den nye genåbningsplan, og flere borgere glæder sig til at smide mundbindet:

Peter Knudsen er 38 år og bor i Hillerød

Peter Knudsen 38 år, Hillerød Hvad siger du til, at der fra på mandag ikke længere er krav om mundbind andre steder end i den offentlige transport?

- Det er jeg super glad for. Jeg glæder mig til at slippe for at gå med mundbind.

Hvordan har det været at skulle gå rundt med mundbind?

- I starten var det træls og trist, men med tiden har man vænnet sig til det, så nu bliver det nok helt mærkeligt, at man ikke længere skal have det på - men det bliver befriende.

Er der situationer, hvor du fortsat vil gå med mundbind?

- Når jeg handler, eller når jeg befinder mig på steder, hvor der er flere mennesker samlet. For selvom regeringen har valgt at lempe restriktionerne, så er der jo desværre stadig en smitterisiko.

Bettina Witt er 50 år og bor i Frederiksværk

Bettina Witt 50 år, Fredensborg Hvad siger du til, at der fra på mandag ikke længere er krav om mundbind andre steder end i den offentlige transport?

- Jeg synes, at det er så fint. Jeg har set frem til at kunne gå uden mundbind, især nu hvor det begynder at blive varmt.

Hvordan har det været at skulle gå rundt med mundbind?

- Jeg arbejder i en institution, hvor vi skal have mundbind på hele tiden, og det har givet mig udslæt på næsen. Det har virkelig ikke været rart, så det bliver dejligt at kunne få lov til at gå på arbejde uden mundbind.

Er der situationer, hvor du fortsat vil gå med mundbind?

- Hvis jeg står i en situation, hvor man står meget tæt, for eksempel til en koncert, så vil jeg stadig bruge mundbind.

Nils Wulff er 71 år og bor i Fredensborg

Nils Wulff 71 år, Fredensborg Hvad siger du til, at der fra på mandag ikke længere er krav om mundbind andre steder end i den offentlige transport?

- Jeg synes, at det er fornuftigt, at der bliver lempet på restriktionerne. Det har været ubehageligt at skulle bruge mundbind, når man handler, for det er svært at trække vejret ordentligt med mundbind på, så det bliver godt at få det af.

Hvordan har det været at skulle gå rundt med mundbind?

- Det har betydet, at jeg går færre gange ud og køber ind, fordi det er ubehaget at have mundbind på.

Er der situationer, hvor du fortsat vil gå med mundbind?

- Jeg kunne måske finde på at have det på i lufthavnen, fordi der er meget aircondition, og så kunne jeg finde på at have det på, når man skal ind og ud af flyet, for der står man altid klistret op ad hinanden.

Christine 39 år og Sebastian 3 år bor i Hillerød

Christine 39 år og Sebastian 3 år, Hillerød Hvad siger du til, at der fra på mandag ikke længere er krav om mundbind andre steder end i den offentlige transport?

- Det bliver dejligt at kunne få noget luft igen. Men jeg tænker meget over, om det hele kommer til at løbe løbsk igen. Det håber jeg ikke, at det gør.

Hvordan har det været at skulle gå rundt med mundbind?

- Man har vænnet sig til det, og det har været fint nok, for det har jo været nødvendigt, og man må alle tage en tørn, når der er en global pandemi i omløb.

Er der situationer, hvor du fortsat vil gå med mundbind?

- Ja, hvis jeg kommer i en situation, hvor der er mange mennesker samlet, for eksempel i en butik, så vil jeg have et mundbind med i tasken, som jeg kan finde frem - i hvert fald indtil jeg er blevet vaccineret.

Den nye genåbningsaftale er indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, mens Nye Borgerlige som det eneste parti står uden for aftalen.