Injuriesagen skulle være kørt til november i retten på Frederiksberg. Foto: Allan Nørregaard

Borger lægger injuriesag ned

Hillerød - 28. september 2021 kl. 05:15 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Hillerød-borgeren Rasmus Visby har nu valgt at trække en opsigtsvækkende injuriesag mod Hillerød Forsynings bestyrelsesformand Klaus Markussen (V) samt to nu fyrede direktører.

Det oplyser Rasmus Visby i en video på sin podcast Visbys Verdens facebookside.

Han begrunder beslutningen med, at det er en ulige kamp, fordi Hillerød Forsyning betaler sagsomkostningerne for direktørerne og bestyrelsesformanden, samt at det ville blive dyrt og tidskrævende for ham.

- Hvis jeg skulle i gang med den her retssag, så ville jeg bruge al min tid på at dokumentere og forberede mig. Den tid ville gå fra, at jeg kan grave og fortælle nye historier. Man ville have lagt mig fuldstændig ned hele efteråret, siger Rasmus Visby blandt andet i videoen.

Siden 2019 har Rasmus Visby gravet i Hillerød Forsynings økonomi og fundet flere møgsager undervejs. Det førte sidste år til, at affaldsdirektøren og den administrerende direktør blev fyret. Visby havde stævnet de to sammen med Klaus Markussen for bagvaskelse, fordi de flere gange har ytret, at Rasmus Visby har chikaneret forsyningen og de ansatte. Ledelsen meldte sidste år Rasmus Visby til politiet, men politiet fandt ikke grund til at gå videre med sagen og henlagde den i stedet. Rasmus Visby har siden forgæves forsøgt at få en undskyldning fra Hillerød Forsyning.

Parterne har aftalt, at de bærer egne omkostninger, der har været forbundet med sagen.