Se billedserie Køen til vaccinecentret i Østergade var hele onsdag flere hundrede meter lang. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Bookingfejl gav katastrofal lang vaccinekø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bookingfejl gav katastrofal lang vaccinekø

Hillerød - 24. marts 2021 kl. 17:02 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

Rigtig mange mennesker begav sig onsdag mod Hillerød for at blive vaccineret mod corona i covid-19 vaccinecenteret i Østergade. Også mange flere, end der var personale klar til at vaccinere.

Ifølge Region Hovedstadens Akutberedskab, der har ansvaret for vaccinecentrene, var der booket flere tider, end der er kapacitet til. Selv om der blev arbejdet på at tilkalde ekstra personale, opstod der hurtig voldsom kødannelse ned ad Østergade. Onsdagf formiddag nåede køen ned til Retten i Hillerød på Sdr. Jernbanevej, og kort efter klokken 12 stod der mennesker i kø hele vejen ned forbi Marie Mørk Skole og op til Hillerød Station.

- Det er en meget beklagelig situation, som jeg er frygtelig ked af, at både borgerne og medarbejderne udsættes for. Er der noget, som vi hele tiden arbejder med at forbedre, er det nemlig et godt og hurtig flow, så vaccination bliver en positiv oplevelse. Lige nu undersøger vi, hvordan det kunne ske, skrev Helene Bliddal Døssing, konst. vicedirektør i Region Hovedstadens Akutberedskab, i en mail til Frederiksborg Amts Avis midt på dagen.

Dybt frustreret mand

En af dem, der endte i den frygtelige kø, var 79-årige Peter Stensballe. Som hjerteopereret, diabetes- og cancerpatient, havde han længe set frem til sin vaccination. Men da han mødte op til sin tid 10.30 i går formiddag, var der en enorm kø foran indgangen til vaccinecenteret, og vagten i døren var sådan set ligeglad med, at Peter Stensballe havde en tid 10.30. Han kunne bare stille sig om bag i den lange kø, lød beskeden til den ældre mand.

- Det er skidekoldt at stå her. Jeg kommer her og tror, at jeg skal ind og have min vaccination. Det skal jeg bare ikke. Nu har jeg kun en chance, at tage hjem, og så bliver jeg ikke vaccineret. Så kan jeg starte forfra. Så kan jeg ligeså godt lægge mig til at dø, sagde han frustreret.

Peter Stensballe magtede ikke at stå længere i den lange, kolde kø. Han blev tilbudt en rullestol, men da han var alene, kunne han ikke se, hvordan han skulle håndtere det.

- Det er svineri overfor mennesker det her. Jeg er kommet frem i kategori 5, fordi jeg har så mange sygdomme. Jeg synes, jeg har rigeligt at slås med, så jeg ikke skal slås med det her også, sagde han, som da Frederiksborg Amts Avis talte med ham, overvejede at ringe til sin læge og bede om at blive indlagt.

Syge mennesker i kø

74-årige Dorte Ewald fra Helsinge skulle klokken 12.50 have sit stik nummer to. Hun skulle egentlig have haft en tid 22. eller 23. marts, men der var ingen ledige tider, så da det pludselig var til at få en tid onsdag, skyndte hun sig at booke. Dorte Ewald fik sin første vaccination 4. eller 5. marts, og der måtte hun stå i kø i en times tid, inden det blev hendes tur. Men hun fik alligevel et chok, da hun onsdag klokken 12.20 kom frem til vaccinecenteret, og ligesom Peter Stensballe blev bedt on at stille sig bag i køen.

Men hun tog ved sin rollator og begyndte at følge køen ned langs Østergade, videre ad Sdr. Jernbanegade og hele vejen forbi Retten i Hillerød til Marie Mørks Skole.

Der kunne hun se, at køen fortsatte op mod stationen.

- Der hørte jeg folk snakke om, at det ville tage et par timer. Så tænkte jeg, det gider jeg ikke, siger hun og fortsætter:

- Man kan ikke lade folk stå udenfor så længe. Folk står med iltapparater og kørestole og hvad ved jeg. Man kan ikke sætte syge mennesker og mennesker uden immunforsvar til at stå ude i kulden så lang tid. Jeg så to ældre mennesker med stokke, de kunne knapt holde balancen. Det er så forargeligt, siger hun.

Vil prøve at komme igen

Dorte Ewald kom i bil til Hillerød sammen med sin veninde, så de to gik tilbage til bilen og ville køre lidt rundt og se, om køen senere blev mindre.

- Jeg prøver at komme tilbage om nogle timer, men hvis køen er lige så lang, så tager jeg hjem igen. Så må de finde en anden tid til mig, sagde hun.

Tonny Lundberg fra Helsingør, som kørte sin kone til Hillerød, så hun kunne få sin vaccination, fortæller, at han blev opmærksom på, at der omkring klokken 13.30 stod folk i køen, der havde tid til klokken 15. Han mener, at regionen skal gøre med ud af at oplyse folk om, at de ikke skal stille sig op i køen før fem minutter før, de har en tid.

- Der må være nogen folk, der ikke har forstået, at man ikke skal komme lang tid i forvejen. Jeg kan godt forstå, at folk tænker, når køen er så lang, er vi nødt til at komme i godt tid. Men det hjælpe jo ikke. Det gør problemet værre, siger han.

Region Hovedstadens Akutberedskab forventede onsdag eftermiddag, at presset ville aftage tidligt på aftenen. Onsdag eftermiddag var der fortsat kø hele vejen ned til Hillerød Station.

Det har onsdag ikke været muligt at få et svar fra Region Hovedstadens Akutberedskab på, hvad der var gået galt, så alt for mange fik en tid onsdag.

relaterede artikler

Lige nu: Hundredvis af mennesker i vaccinekø 24. marts 2021 kl. 11:08

Corona-smitten er faldet igen i Hillerød Kommune 24. marts 2021 kl. 09:36