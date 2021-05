Almanakken er tegnet af Sweco Architects i samarbejde med Boligkontoret Danmark og kommer til at danne rammen om et seniorbofællesskab i det nye boligområde. Her ses den indre gårdhave. Modelfoto: Sweco Architects

Boligselskab vil bygge 163 almene boliger

Boligselskabet Nordsjælland har vundet grundkøbskonkurrencen på et større område ved Dyremosegård i Skævinge.

Hillerød - 19. maj 2021 kl. 15:34 Af Ann-Sophie Meyer Kontakt redaktionen

Hillerød Kommune og Boligselskabet Nordsjælland har netop skrevet kontrakt på grundsalget af et fire hektar stort område ved Dyremosegård i Skævinge. Her vil boligselskabet opføre 163 almene lejeboliger i et nyt grønt boligområde. Borgmesteren er glad for projektets fokus på fællesskaber.

- Hillerød er en kommune i udvikling, og borgerne har brug for boliger, der ikke bare har overkommelige huslejer, men som også kan tilbyde særlige bo-kvaliteter for alle aldersgrupper og livssituationer. Derfor glæder vi os også til at se de visioner, der skal udvikle de gode fællesskaber i Skævinge, siger borgmester Kirsten Jensen (S).

På tværs af generationer Projektet er døbt Dyremosehuse og tegnet af Sweco Architects. Det består af syv mindre klynger, der kommer til at ligge naturskønt ud til det åbne landskab. Boligerne bliver bygget i forskellige materialer og vil have forskellig arkitektur og farver, der tager afsæt i de eksisterende forskelle i bebyggelsen i Skævinge. Tanken er, at det nye boligområde dermed vil falde naturligt ind i et allerede etableret område, men samtidig bringe en nytænkning af boligområder med sig.

- Vi har været interesserede i området i årevis, så det er en kæmpe glæde, at det nu bliver muligt for os at være med til at bygge et boligområde, der indbyder til fællesskab mellem generationer, har et unikt arkitektonisk udtryk og en markant grøn profil, lyder det fra formand i Boligselskabet Nordsjælland, Lena Andersen.

Beboersammensætningen har været et vigtigt omdrejningspunkt i udformningen af boligklyngerne, der er tænkt som generationsfællesskaber. Her er der skabt plads til, at mennesker i forskellige livsfaser kan nyde godt af hinandens selskab og livserfaring. Hver boligklynge har et mindre fælleshus tilknyttet, som beboerne i fællesskab finder ud af, om de vil bruge til fælles værksteder, en gæstebolig, beboercafé eller noget helt fjerde.

Rundt seniorbofællesskab En af boligklyngerne bliver det særlige cirkulære bofællesskabskoncept, Almanakken, som Sweco Architects har udviklet sammen med boligselskabet. Bofællesskabet tænkes som et seniorbofællesskab, hvor både fællesliv og privatliv kan dyrkes. Almanakken bliver placeret naturskønt på behørig afstand af et beskyttet naturområde, der er på grunden.

- Som en integreret arkitekt- og ingeniørvirksomhed viser vi med Dyremosehuse, hvad der kan udrettes, når specialviden og kreativitet går hånd i hånd. I dette projekt udfordrer vi sammen med resten af holdet vanetænkningen om dét at bo alment og skaber på den måde nye booplevelser på tværs af generationer, siger Sebastian Soelberg, arkitekt og kreativ leder for almene boliger i Sweco Architects.

Projektet på de 163 boliger er udviklet i et samarbejde mellem Boligselskabet Nordsjælland, Boligkontoret Danmark, Sweco Architects og Birkelink.

Interesserede kan løbende få nyt om projektet ved at tilmelde sig interesselisten for Dyremosehuse. Det gør man ved at sende navn, mailadresse og bopælsadresse til hillerod@bdk.dk