Boligområde kæmper for at komme ud af regeringens søgelys

Der er trygt og sikkert i Kongevænget i Hillerød, mener Hillerød almennyttige Boligselskab. Derfor har de sat aktivt ind for at blive en del af parallelsamfundsaftalen, som regeringen præsenterede i april

Hillerød - 10. juni 2021

58 områder i Danmark har behov for en "forebyggende indsats", således at der ikke bliver tale om parallelsamfund. Et af disse områder er Kongevænget i Hillerød.

Bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad Bek (S) proklamerede i april i et politisk udspil, at områderne, der har behov for en forebyggende indsats, konkret skal forandres som følge af en række opstillede kriterier. De går blandt andet på andelen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund, tilknytning til arbejdsmarkedet, uddannelsesniveau og bruttoindkomst.

Rive ned Den forebyggende indsats dækker dels over at give fortrinsret til boligsøgende, der opfylder bestemte beskæftigelseskriterier, og en stramning, således at kommuner ikke anviser boliger til for eksempel tidligere dømte, personer på overførselsindkomst eller personer, der ikke har statsborgerskab i EU-lande. Måske mest drastisk står muligheden for at rive almene familieboliger ned i de 58 områder, som man også vil give med det politiske udspil.

Regeringen begrunder behovet for udspillet med, at "når ikke-vestlige indvandrere koncentreres i bestemte boligområder og de omkringliggende skoler og daginstitutioner hæmmer det integrationen og øger risikoen for at religiøse og kulturelle parallelsamfund vokser frem". Det ser Hillerød almennyttige Boligselskab imidlertid anderledes på.

Vil påvirke statistikkerne Anie Plovgaard Frederiksen, der er formand for Hillerød almennyttige Boligselskab, finder det nemlig problematisk, at regeringen "har besluttet, at personer med ikke-vestlig baggrund er et problem".

"I sidste ende risikerer vi jo nedrivning som yderste konsekvens. Her og nu bliver beboere bekymret for, om de skal flytte, eller deres bolig risikerer at blive revet ned," siger hun.

Hun fortæller samtidig, at selskabet og Hillerød Kommune har "samarbejdet godt" om boligsocialt arbejde, der involverer aktiviteter for boligområderne og udbygning af den sociale sammenhængskraft.

"Jeg kan ikke understrege nok, at der er tale om gode og trygge boligområder".

Boligsocial indsats Selvom den boligsociale indsats i Kongevænget har været i gang løbende, er den som følge af regeringens politiske udspil intensiveret på enkelte punkter. Boligselskabet har i samarbejde med kommunen iværksat forskellige initiativer til at "påvirke nøgletallene", hvilket også fremgår af en sagsfremstilling på kommunens økonomiudvalg. For eksempel vil en virksomhedskonsulent stå til rådighed nogle timer hver uge for at hjælpe beboerne med ansøgninger og CV-sparring, og for at påvirke beboersammensætningen vil man allerede se på at forfordele borgere med et vist uddannelses- og indkomstniveau, når der skal anvises boliger.

"Det gør vi for at udvise rettidig omhu," siger Anie Plovgaard Frederiksen, der samtidig understreger, at hun er "uenig i det menneskesyn, der ligger til grund".

Tidsnok I sagsfremstillingen fremgår det også, at Hillerød almennyttige Boligselskabet "har påtaget sig opgaven med at sende et brev ud til alle beboerne i Kongevænget I om, at det er vigtigt for afdelingen, at de registrerer uddannelser, der ikke er taget i Danmark". Dermed øger man chancerne for, at man ikke falder ind under de 58 identificerede områder i regeringens udspil, som det er præsenteret i april.

"Vi forsøger i god tid at arbejde med de her kriterier, som så skubber os væk fra at blive betragtet som et forebyggelsesområde".

Det og den generelle påvirkning af nøgletallene i Kongevænget, kalder Jamil Nofal Cheheibar (S), der er medlem af økonomiudvalget og formand for udvalget for styrkelse af social sammenhængskraft og trivsel, ligeledes for rettidig omhu. Det er i øvrigt værd at have in mente, at indsatsen, der også handler om beskæftigelse og uddannelse, er en del af en boligsocial indsats, der længe har været i gang i Kongevænget, bemærker han.

"Indsatsen omkring nøgletallene er et redskab, man kan gribe til for at nå et resultat i rettidig omhu, så vi ikke venter på, regeringen har forhandlet sit udspil på plads, og det er for sent".

Forebyggelsesområder 'Forebyggelsesområderne' er identificeret ud fra følgende kriterier:



Almene boligområder med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse overstiger 30 procent.



Desuden skal det pågældende område opfylde mindst to af fire følgende kriterier omkring uddannelse, indkomst, kriminalitet og beskæftigelse:

1. Minimum 30 procent af beboere i alderen 18 til 64 år er uden tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelse opgjort som gennemsnittet over de seneste to år.

2. Minimum dobbelt så mange som landsgennemsnittet blandt beboerne er dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer opgjort som gennemsnittet over de seneste to år.

3. Minimum 60 procent af beboere i alderen 30 til 59 år har alene en grundskoleuddannelse.

4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15 til 64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 65 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen.



Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet

I god tid Han henviser også til, at man risikerer at skulle rive boliger ned, om end det endelige resultat af udspillet ikke kendes.

Selvom regeringens udspil er stort og komplekst, tilføjer han, at det ikke er alt i det, han er uenig i.

"I Hillerød har vi bare ikke lige så store udfordringer som andre steder, men selvfølgelig er der ulemper ved, at en stor gruppe af bestemte beboere bosætter sig et sted. Selvom det kan have positive effekter omkring socialt samvær, kan der også skabes integrationsudfordringer," siger Jamil Nofal Cheheibar og uddyber:

"Vi ved ikke, hvornår udspillet kommer, men det er jo kun godt, at vi allerede begynder at arbejde med nogle af tingene omkring beskæftigelse og uddannelse".

