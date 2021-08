Se billedserie Familien Petersen fra Rågeleje er på udkig efter inspiration til detaljerne, inden de skal holde byggemøde med HHM Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Boligdrømme bliver konkrete i udstillingshusene på Cirkelbuen

Hillerød - 02. august 2021 kl. 06:15 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

Huse i massevis er skudt op på Cirkelbuen i det vestlige Hillerød, og selvom kun cirka 20 procent af husene er beboede, er der masser af trafik på den nye vej. De fleste af husene er nemlig udstillingshuse, og denne søndag holder HHM og flere af de andre byggefirmaer åbent hus på vejen for første gang siden sommerferien.

Alle husene er velbesøgte, og mens nogen kommer på besøg, fordi de overvejer at bygge hus, mens andre af de besøgende allerede har købt et hus og i stedet er på udkig efter inspiration til materialevalg eller disponering af rum.

Og det er lige præcis tanken med HHM's udstillingshuse. At kunder eller potentielle kunder kan få inspiration til deres drømmebolig.

- Vi arbejder ikke med typehuse. Vi forsøger at komme lidt væk fra typetanken, så husene her tjener blot som inspiration. Hos os slipper man ikke for selv at tale med en arkitekt, fortæller Michael Hansen, der er sektionschef for HHM's enfamiliehuse.

First point of contact Ude på vejen passerer biler jævnligt, og flere steder holder der biler i vejkanten. Mange af de andre firmaer, der har udstillingshuse på Cirkelbuen, holder også åbent hus i dag.

Potentielle kommende husejere kan på en rundtur på Cirkelbuen se på huse fra HHM, Lasse Larsen Huse, Eurodan, Miltion Huse og Berndt Nielsen Huse.

- Åbent hus-arrangementerne er typisk vores 'first point of contact'. Det er blevet lidt af en udstillingsby herude, og de fleste besøger flere huse, når de er her. Derfor tager vi altid en snak med de besøgende om, hvor de ellers har været, og hvad de syntes om det, siger Michael Hansen.

Styr på småjusteringerne Ved køkkenbordet i HHM's 'amerikaner-model' er byggerådgiver Steffen Løw Holm ved at tale med en familie.

To andre besøgende, Lenny og Elisa Dueholm, står i hjørnet af køkken-alrummet og taler sammen.

De har allerede har bestilt et hus hos HHM. Et hus med ensidet hældning i Søborg.

I dag er det detaljerne, de vil forsøge at få styr på.

- Vi blev faktisk anbefalet HHM af en kammerat, men vi var også forbi et andet sted ved en af konkurrerenterne, inden vi besluttede os. I dag er det især badeværelset, vi er kommet for at kigge på, og vi har fået en fornemmelse af, hvilken størrelse det skal have. Og så har vi besluttet, hvilken type mursten, vi vil have, siger Lenny Dueholm.

- Og hvor brede gangene skal være, supplerer Elisa Dueholm og fortsætter:

- Nu mangler vi bare at få styr på småjusteringerne og se, om der er nogle lækre løsninger, der kan inspirere os.

Kigger på detaljer I HHM's atriumhus på nabogrunden er Claus Petersen, Britta Petersen og deres tre børn fra Rågeleje også ved at kigge på detaljer.

De har, ligesom parret i amerikaner-modellen, allerede bestilt et hus.

- Vi havde lyst til et nyt hus, så vi har købt en ny grund i Rågeleje og fundet ud af, at det skal være et længehus. Nu kigger vi på forskellige indvendige løsninger, og så skal vi snart holde byggemøde med HHM, siger Claus Petersen.

- Og så regner vi med at kunne flytte ind til december næste år, fortsætter han, inden han og familien fortsætter turen rundt i huset.

Der kommer hele tiden flere folk til i udstillingshusene, og sådan fortsætter det nu igen hver søndag på Cirkelbuen.

Ikke kun i HHM's huse, men i den stribe af huse, en håndfuld byggefirmaer har opført for at hjælpe folk på vej mod at realisere deres boligdrømme.

Og der er noget for enhver smag.