Inden Hillerød Bibliotek lukkede ned, strømmede folk til biblioteket for at låne bøger. Foto: Camilla Fræhr

Boghamstring på biblioteket inden nedlukning

Hillerød - 12. december 2020 kl. 05:43 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen

På Hillerød Bibliotek blev mandag og tirsdag usædvanlige dage, hvor bøgerne blev revet ned af hylderne inden nedlukningen.

- Kort tid efter statsministerens pressemøde kunne vi se, at det myldrede ind med folk, som lånte store stakke af bøger. Og hele tirsdagen var der simpelthen så travlt. Det var virkelig dejligt, siger bibliotekschef Stine Have, som måtte tilkalde ekstra bemanding for at hjælpe til under det store rykind.

- Der blev hurtigt tyndt godt ud på alle udstillinger, så der måtte hele tiden fyldes op. Man kunne tydeligt se, at der var omsætning, siger hun.

Fredag kom tallene for udlån, og det viser sig, at der mandag blev lånt 2246 stks materialer, og tirsdag 3813 stks. I gennemsnit blev der udlånt 850 materialer om dagen i 2019.

- Det er en hel del mere, end hvad vi låner ud på en normal dag, siger Stine Have.

Det var både børnefamilier, der skulle sikre sig at der var nok læsletbøger, højtlæsningsbøger og billedbøger til en lang juleferie, men også voksne i alle aldre, der skulle have litteratur med hjem, som var forbi de to travle dage på Hillerød Bibliotek.

Lært af første nedlukning Belært af erfaringerne fra den første nedlukning, har biblioteket ikke mere lukket ned, at studerende, og andre der har behov for hjælp til at finde litteratur, artikler og andre materiale til studierne, kan booke en bibliotekar og få hjælp til søgning i databaser. Herefter kan materialerne udleveres til de studerende.

- I foråret var det en kæmpe udfordring, at vi ikke kunne hjælpe de studerende. Nu har man erkendt, at det er der brug for, så vi håber, vi kan bruge dem på en god måde på trods af de smittetal, der er, siger Stine Have.

Udlån stadig mulig Også andre end studerende kan få fat på læsestof, selv om der ikke er adgang på biblioteket. Man kan reservere bøger hjemmefra via bibliotekets hjemmeside, og man kan også ringe og få betjening.

- Og så har vi etableret et udendørs afhentningsrum, hvor man kan ringe på en klokke og få udleveret de bøger, man har reserveret. Det har vi haft i to dage nu, og der er mange, der bruger det. Vi vil jo bare gerne gøre, hvad vi kan for at hjælpe folk til at få det materiale og viden og information, de har brug for, siger Stine Have.

Bøger og andet materiale kan stadig afleveres i den udendørs afleveringsautomat, og Stine Hvae minder om, at afleveringsfristerne stadig skal overholdes, selv om biblioteket er lukket ned.