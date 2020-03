Børnepasning boomer

- Vi skal sørge for, at vi kan opfylde folks rimelige krav og forventning om, at deres børn kan blive passet. Et pavillonbyggeri er en hurtigere måde at gøre det på, end hvis vi skulle bygge endnu en ny børnehave, siger Peter Frederiksen (V), der er formand for Børn-, Familie- og Ungeudvalget i Hillerød.