Børnepanik: Ny pavilloninstitution på vej

Hillerød - 05. december 2019 kl. 04:21 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byggeriet af en ny daginstitution på Roskildevej 16 bliver forsinket, og Hillerød Kommune overvejer nu at etablere en daginstitution i pavilloner i stedet.

Pavillonerne skal stå ved Hillerød Rådhus, ganske nær den grund, hvor den nye institution skal opføres. Den nye institution skulle have været i brug i løbet af 2020, men forventes først at kunne åbne i august 2021.

Forsinkelsen skyldes, at de tre entreprenører, der har budt på opgaven, alle har givet et tilbud på mellem 2 og 3 millioner kroner over budget. Forvaltningen forhandler derfor nu med entreprenørerne.

- Det tager desværre lidt tid, og projektet bliver nogle måneder forsinket. Og der er pres på, så vi løser det på den her måde, siger Peter Frederiksen (V), formand for børne, familie og ungeudvalget i Hillerød Kommune.

De kommende ti år forventes behovet for vuggestuepladser og børnehavepladser i Hillerød Kommune at stige med op til 30 procent, og kommunen er derfor i gang med at skaffe en masse nye pladser, både ved at udvide eksisterende daginstitutioner, tage nedlagte i brug og opføre den helt nye institution på Roskildevej 16. Det stigende behov har været ventet, men i løbet af de sidste par måneder har det vist sig, at der allerede i foråret 2020 vil mangle pladser.

- Behovene ændrer sig faktisk fra dag til dag. Prognoserne baserer sig på erfaringer med, hvor stor en procent af børnene, der bliver passet uden for hjemmet. Det vi oplever her på det seneste er, at flere forældre ønsker at få deres børn passet. Og blot en lille stigning betyder ekstra pres på kapaciteten, som i forvejen har været meget presset, siger Peter Frederiksen.

I første halvår af 2020 udvides daginstitutionen Favrholm, og institutionen på Th. Petersensvej i Gørløse bliver samtidig udflytterbørnehave for børn fra Hillerøds bymidte. Og ved sidste byrådsmøde vedtog byrådet at indrette en pavillonvuggestue til 28 vuggestuebørn ved den tidligere daginstitution på Thurasvej, som i løbet af 2020 genåbnes som daginstitution.

- Indtil videre kan vi opfylde ventelistegarantien, men ikke nødvendigvis i centrum. Men nu tager vi det første træk for at dække kapaciteten det første år, siger Peter Frederiksen.

De 28 0-2-årige, der skal gå i vuggestue i pavillonerne på Thurasvej, bliver altså ikke de eneste børn i Hillerød, der skal passes i en pavillon.

Peter Frederiksen er dog helt rolig ved udsigten til en børnehave i pavilloner ved rådhuset.

- Jeg er sikker på, at det miljø, der bliver skabt for børnene bliver lavet af professionelle pædagoger og ledere, der gør alt for, at det bliver så godt som muligt. Der bliver både indendørs faciliteter og legepladser uden for, siger han.

