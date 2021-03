Børnemadrasser og sandkasser fjerner metan fra drikkevandet

Dertil kommer en pumpe, der styrer hvor meget luft, der sendes gennem BioBox - og endelig en lille akvariepumpe, der tilfører kvælstof, fosfor og kalium i meget små mængder for at fremme bakterievæksten. Inden den metanholdige luft udledes fra vandværket, bliver den ledt gennem BioBox-beholderens madrasser, hvor bakterierne sidder klar til at tage imod metangassen.

Forsøgene på bl.a. Stenholt Vandværk i Hillerød viser, at BioBox - i en opstilling med næsten samme dimensioner som et fuldskalaanlæg - kan reducere udledningen af metan med op til 75 procent. Selvom metan fra den danske vandproduktion udgør en lille del af den samlede udledning af metan herhjemme, ville BioBox alligevel kunne gøre en forskel.

Også hos projektets tredje part, Kemic Vandrens A/S, er der tilfredshed med resultatet af de tests, der for tiden kører hos Hillerød Forsyning, og som snart også vil blive testet hos en fjerde projektpartner, SAMN Forsyning i Horsens.

"Et projekt som BioBox passer godt ind i vandsektorens ambitioner om at bidrage til målet om 70 procents CO2-reduktion inden 2030. Vi synes, at resultaterne fra projektet ser lovende ud. Næste skridt vil være et projekt, hvor vi modner og tester teknologien med fuldautomatisk styring - gerne i samarbejde med forsyninger, der har grundvandsboringer med høje koncentrationer af metan," siger direktør Henrik N. Laugesen fra Kemic Vandrens A/S i pressemeddelelsen.