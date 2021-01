Børnehave lukker helt ned efter smitteudbrud

I mandags blev syv børn sendt hjem fra institutionen, efter at en medarbejder var konstateret positiv med Covid-19, og siden er to børn blevet konstateret smittet.

De to børn har været i institutionen mandag, og i alt er tre medarbejdere og ni børn derfor at betragte som nære kontakter til de smittede børn og voksne i institutionen.

"Det betyder, at der reelt er en smitterisiko på alle stuerne, og derfor bliver hele børnehavedelen af Gartneriet nu lukket ned ud fra et forsigtighedsprincip og Sundhedsstyrelsens retningslinjer," skriver kommunen i pressemeddelelsen.

De børn, der regnes for nære kontakter, skal nu teste to gange, før de igen må komme i børnehaven. For de øvrige børn, der er sendt hjem, men som ikke er nære kontakter, opfordres forældrene til at lade børnene teste mindst en gang.