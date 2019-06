Se billedserie Der var trængsel på dansegulvet til børnedisko til Skønne Skævinge. Foto: Niels Idskov

Børnedisko i røg og rytmer

Hillerød - 28. juni 2019 kl. 18:27 Af Niels Idskov

Det var inde i diskoteltet hos Mark, den lokale DJ, at der er mest tryk på. Småbørn fra to til fem år danser rundt med pædagoger og medhjælpere til helt moderne musik, mens røg og farver suser om ørerne af dem.

Vi er til børnedisko på pladsen bag præstegården. Det handler om Skønne Skævinge, byfesten, der er for alle - store som små.

- Det ser ud til, at alle får en glad formiddag ud af det, siger Rie og Leila fra ISS Klub Frivillig, som har budt velkommen til byens børn fra vuggestuer og børnehaver. De frivillige har også med kreativitet og kraftetableret festpladsen med dens diskoscene samt sandkasse og de to kuglebad. Et mindre kuglebad for de allermindste og et noget større for de større børn.

Omkring 100 børn eller flere fra de private dagplejer og daginstitutionerne Myretuen og Sommerengen boltrer sig med aktivitet af den ene eller anden slags. Faktisk er der lidt trangt både i diskoteltet og i kuglebadene, men det bekræfter jo kun, at der er tale om en succes.

- Det er gået hen og blevet noget af et tilløbsstykke, og det begyndte vist bare med, at en pædagog kom herned med sine børn en formiddag for at aktivere dem. Det er tredje eller fjerde år, at vi holder børnedisko i forbindelse med Skønne Skævinge, fortæller Eva Kjer fra Klub Frivillig. Og så tilføjer, at der også er sørget for sponserede is til børnene, inden formiddagen er omme, hvorefter de små skal hjem og have en tiltrængt middagslur.

Inde i diskoteltet har Mark Chano sat mere tryk på, og han har nu sin lille datter Martha i favnen.

- Vil I gerne høre noget Palle Pirat, spørger han i en pause fra de dunkende rytmer. Svaret er et klart ja. Og så fortæller DJ´en, at Palle Pirat i egen person såmænd gæster Skønne Skævinge i dag, lørdag, når byfesten fortsætter med mange programpunkter. Herunder et ny omgang børnedisko med piraten og hans gøglervenner kl. 13.

Skønne Skævinge slutter sent lørdag aften.