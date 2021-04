Børneboom: Behovet for pasning vokser fortsat

"Der er jo brug for alle tiltagene, kan vi se. Og vi fortsætter med at finde nye muligheder for tilpasninger af bygninger. Vi kommer nok til at se på til budgetforhandlingerne, hvor vi kan bygge nyt, for jeg tvivler på, vi kan holde det inden for de bygninger, vi har i forvejen. Men det er dyrt at bygge nyt, så vi skal være helt sikre på, at behovet er der," siger formanden.