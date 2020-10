Padelsporten på Hillerød Tennis- og Padelklubs baner har været et hit for eleverne fra Harløse Skole. Pressefoto

Børn og unge med autisme finder glæde i padelspillet

25 elever fra Harløse Skole er faste gæster i Hillerød Tennis- og Padelklub

Hillerød - 31. oktober 2020 kl. 14:31 Af jesl Kontakt redaktionen

Hver mandag eftermiddag tropper 25 elever fra Harløse Skole - både piger og drenge - op i Hillerød Tennis- og Padelklub. De spiller padel, og det har de gjort i flere måneder.

Harløse Skoles primære formål er at ruste elever med en diagnose indenfor autisme og ADHD og tilgrænsende diagnoser til et voksenliv med så høj grad af selvstændighed og selvindsigt som muligt. Derfor er det bl.a. også godt at opleve livet i en sportsklub.

Prøvede flere sportsgrene I forbindelse med deres normale idrætstimer har eleverne afprøvet forskellige sportsgrene, og foreløbig er gruppen stoppet ved padelspillet.

Hillerød Tennis- og Padelklub er med i projekt 'Team Fred' for børn/unge med autisme. Projektet støttes af bl.a. Dansk Tennisforbund, DGI, Hillerød Kommune og naturligvis Hillerød Tennis- og Padelklub.

Idéen, som startede i Virum-Sorgenfri Tennisklub, er blevet taget op i Hillerød Tennis- og Padelklub, hvor der i stedet for tennis er sat fokus på padel.

Og eleverne fra Harløse Skole nyder samværet med klassekammeraterne, fordi de er aktive i en sportsklub med andre unge, rapporterer Hillerød Tennis og Padelklub i en pressemeddelelse.

Det glæder træner Morten Hedegaard, når han ser, hvordan eleverne stråler af glæde over deres succeser i padel.

De lærer hinanden at kende på en ny måde, fortæller eleverne, og de holder ved med padel sporten, fordi det er rigtig sjovt. Måske også fordi padel er overskueligt for de unge.

Satser på tennis til vinter De kan hurtigt stå og spille med hinanden, og der er ikke nogen fysisk kontakt. Det er afgørende for dem, at de hurtigt kan komme i gang og har det sjovt, uden at der er nærkontakt, fortæller eleverne.

"Vi håber, at det bliver muligt at finde tid i kommunens flotte tennishal i vintersæsonen, så eleverne kan afprøve tennis i den kolde tid," lyder det fra bestyrelsesmedlem Per Kristensen i pressemeddelelsen.