Se billedserie Torsdag eftermiddag var der bogfest i HFOen på Grønnevang Skole på Jespervej. Alle børnene kunne få en bog og få den signeret af Birgitte Bregnedal. Foto: Kenn Thomsen

Børn og forfatter arbejdede sammen om ny bog: - Bøgerne var mit helle som barn

Hillerød - 30. august 2021 kl. 11:49 Af Camilla Bjørkman Aagaard Kontakt redaktionen

Hvad skal der være til en rigtig god fest, hvis du spørger et barn?

Popcorn, slush ice, balloner, midlertidige tatoveringer og et hav af aktiviteter som dans, at bygge et tårn af bøger og fodbold.

Eleverne fra Grønnevang Skoles HFO havde selv arrangeret en storslået lanceringsfest i anledning af den nye børnebog »Et egern flytter ind«, der er skrevet af den lokale forfatter Birgitte Bregnedal, der har fået masser af input fra børnene selv i processen.

Bogen er en del af læselyst-projektet »Flyvende fortællinger«, som er et samarbejde mellem Hillerød Bibliotekerne, HFO Grønnevang og Birgitte Bregnedal.

- Børnene har været så nysgerrige og givende og interesserede, og det har været fantastisk i forhold til det ensomme liv, som jeg normalt lever som forfatter. Når jeg snakker om det, så begynder jeg at smile, fortæller Birgitte Bregnedal.

Børn får ejerskab

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, som med puljen ønsker at udvikle læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud. Med pengene fik HFOen på Grønnevang Skole på Jespervej i oktober også sit eget bibliotek »Satelitten«, som elever fra 3. klasse bliver uddannet til at passe. »Sputnikkerne« skal hjælpe de andre børn med at finde bøger i Satelitten, rydde op, sætte bøger på plads osv.

- Satelitten har betydet, at flere børn er begyndt at interessere sig for bøger og historier. De har lært, at der er forskellige måder at læse på, at man kan sidde og bladre i en tegneserie eller konkurrere i, hvem der har læst den længste eller største bog eller flest bøger, fortæller leder af Grønnevang HFO Per Bollerslev.

Vigtigt at have venner

I juni sidste år tog Birgitte Bregnedal til Grønnevang Skole for at fornemme stemningen. Senere holdt hun tre workshops med børnene.

- Der var ikke noget, der var givet med genre på forhånd. Jeg har aldrig prøvet sådan noget før, og jeg har været lidt nervøs undervejs for, om jeg kunne repræsentere børnene og lave en spændende historie og få lavet den opbyggelig, som jeg plejer, fortæller hun.

Hun spurgte blandt andet børnene, hvad de godt kunne lide at lave, men hun blev hurtig klar over, at det ikke var det vigtigste ved at gå i HFO.

- Det vigtigste var, at man havde nogen at lave tingene sammen med. At man ikke er udenfor men at finde nogen at være sammen med, siger Birgitte Bregnedal.

I bogen »Et egern flytter ind« møder vi egernet Grønne, der synes, det ser spændende ud, hvad børnene laver i HFO'en. Men der er et gammelt egern, der har haft nogle uheldige oplevelser med børn, og som vil ikke have, at Grønne leger med børnene. I løbet af bogen finder Grønne dog en balance mellem at være sammen med de andre egern og børnene og lærer det gamle egern, at børnene slet ikke er så farlige.

Læsning giver rigere liv

Birgitte Bregnedal har skrevet 25 børnebøger. For hende er læseglæde, som projektet handler om, en stor motivationskraft som børnebogsforfatter.

- Det handler om, at børn kan få et bedre liv, hvis de får en større evne til at læse. Det giver dem flere muligheder i livet. Derfor arbejder jeg meget med læselyst og læseglæde, og derfor giver det mig så meget mening at skrive børnebøger. Bøger har selv givet mig et meget bedre liv, end jeg havde forestillet mig. Også i barndommen. Bøger har været mit helle som barn, og den glæde ved at læse vil jeg rigtig gerne give videre. Her på skolen kommer børnene fra forskellige baggrunde, og noget af det bedste, vi kan gøre for børn med forskellige baggrunde er, at de bliver gode til at læse, søge viden og finde ud af, hvem de selv er, fortæller Birgitte Bregnedal.

Bøger har første prioritet

For projektleder på Flyvende Fortællinger og Satellitten Anne Kathrine Eckardt skal Satelitten være et samlingssted, hvor børn kan mødes om bøgerne.

- Børnene har virkelig tager ejerskab over bøgerne, og der er ikke nogen, der er gået i stykker endnu. Det er ret vildt. Det er bøgerne, der har første prioritet. Det er ikke bare et puderum, som man kan bruge til alt muligt. Børnene er også gode til at tale om det at være fælles om bøgerne. De bruger bibiblioteket som et samlingssted, og det er netop det, vi håber, at Hillerød Bibliotek kan være - et sted, hvor børn og unge mødes, hvor bøgerne er rammen, siger hun.

Elever læser mere

For Solvej Ridley Pryn og Adam Mateo Lundgreen Brix, der nu går i 4. klasse og sidste år var Sputnikker, har det været sjovt at være med til at lave en bog og bygge HFOens bibliotek op.

- Det har været ret sjovt. Jeg læser mere. Også mere derhjemme, siger Adam.

- Det er hyggeligt at være i Satelitten, og det er dejligt at hjælpe de andre børn, siger Solvej.

Birgitte Bregnedal håber, at hun kan arbejde med børn på denne måde igen, måske med børnehavebørn næste gang.

»Et egern flytter ind« er udgivet på Birgitte Bregnedals nye forlag »Fru Nysgerrig« med illustrationer af Kim Dalsgaard. Den er desuden udkommet som e-bog og lydbog, som er indlæst af Morten Remar.