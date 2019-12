Hillerød Kommune ser gerne, at plejehjem og daginstitution bliver i et fælles hus i Hillerøds nye bydel Favrholm. Foto: Allan Nørregaard

Børn og ældre skal bo side om side

- Vi vil gerne have et fællesskab fremfor blot et naboskab eller samarbejde. Vi tror på, at vi kan udvikle et godt fællesskab mellem børn og ældre, hvis de er tæt sammen, siger Christina Thorholm (R), der er formand for Omsorg- og Livskraftudvalget.

Børn og ældre kan have stor glæde af hinanden. Det tror Hillerød Kommune på, og derfor vil kommunen nu arbejde videre med at bygge et nyt plejehjem og en ny daginstitution tæt på hinanden i Hillerøds nye bydel Favrholm. Måske endda i samme hus.

