Se billedserie Constantin og Theodor på otte og 10 år syntes, det var sjovt at deltage i Silent Reading Party Online, fordi de mødte børn, som også godt kan lide at læse, bare på en skærm: "Det er en smule underligt, men det virker faktisk godt. Det er hyggeligt at se de andre, og vi fik heldigvis stadig en skål slik, mens vi læste," fortalte de bagefter til bibliotekets personale. Privatfoto

Børn mødes til stille læsefester online

Hillerød Biblioteks Silent Reading Party for børn finder nu sted via skærmen

Hillerød - 07. marts 2021 kl. 16:51 Kontakt redaktionen

Normalt mødes børnene på biblioteket i Hillerød til 'Silent Reading' med stille læsning sammen, hygge og fordybelse. Men da biblioteket desværre var nødt til at aflyse alle deres arrangementer på grund af coronasmittefaren, måtte personalet tænke i en anderledes løsning.

De fandt derfor på en helt ny måde, som børnene kan mødes og læse sammen - nemlig 'Silent Reading' online. Og midt i januar gik Silent Reading så for første gang online via kommunikationsplatformen Teams.

Personalet var meget spændt på, hvordan det ville gå - om de ville kunne skabe lige så hyggelige rammer, når nu det hele skulle foregå hjemmefra?

"Super hyggeligt" Men det gik heldigvis over al forventning, melder biblioteket, da 12 børn meldte sig til, og alle var glade for at se hinanden igen.

"Børnene havde gjort det super hyggeligt og behageligt derhjemme. Nogle havde bygget de hyggeligste læsehuler, mens andre havde sat sig godt til rette i gamerstolen, på sofaen og på børneværelset, komplet med gode bøger, bløde tæpper og puder, lækre snacks og saftevand. Det blev til den hyggeligste omgang Silent Reading på skærmen. Og selvom det blev en meget anderledes oplevelse, end vi er vant til, syntes børnene også, at det var en god og sjov oplevelse, og de er alle glade for, at de fortsat kan mødes med deres silent reading venner og dele en fælles læseoplevelse," fortæller bibliotekets personale.

Nye arrangementer Der er også mulighed for at deltage i Silent Reading her i marts, nemlig 10. og 24. marts klokken 16-17.30.

