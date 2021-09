Børn kører på løbehjul indenfor, larmer og sviner: Nu tager bibliotek konsekvensen

- Der er en større gruppe af mindreårige, fortrinsvis fra 7. klasse fra flere skoler, der kommer meget på biblioteket, og som har svært ved at finde ud af, hvordan man opfører sig. De sviner og larmer på en måde, hvor de ikke tager hensyn til andre. I den selvbetjente åbningstid har det for eksempel været at køre på løbehjul i Vandrehallen, eller sidde og larme i bibliotekets stilleområde. Der er også blevet ødelagt forskellige ting. Det kan virke voldsomt for andre, der er på biblioteket, siger bibliotekschef Stine Holmstrøm Have.

- Vi er selvfølgelig også i dialog med de unge, og vi håber, at aldersbegrænsning er noget, vi kun behøver at gøre i en periode, og at det så bliver bedre. Vi vil gerne have, at biblioteket skal være et sted for alle, men nu har det været en udfordring i lidt for lang tid. Det er ærgerligt, at det går ud over de børn under 15, der elsker at komme på biblioteket, og som bare sidder og hygger sig, læser, laver lektier og andre ting. Men vi har vurderet, at det er den bedst mulige løsning, så alle synes, det er rart at komme på biblioteket, siger Stine Holmstrøm Have.