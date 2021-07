Se billedserie 7-årige Ebba, Louise Kronborg og 2-årige Vilja er i gang med at lægge sidste hånd på de tre drømmefangere. Den ene skal med Ebba hjem til Frederikssund, mens Vilja ska lhave sine to med hjem til Slangerup. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Børn gik til kamp mod onde drømme

Hele sommeren står i Peter Pans tegn i børneafdelingen på Hillerød Bibliotek.

Hillerød - 22. juli 2021

En vaskeægte piratplanke, et indianertelt, et piratskib, en seng med teksten »Wendy« og et skilt, der viser vej til alt fra Dødens Bugt til Havfruelagunen. Det er, hvad man bliver mødt af, når man henover sommeren nærmer sig børneafdelingen på Hillerød Bibliotek. For hver sommer vælger biblioteket et eventyrligt tema, der kører henover sommerferien, og i år befinder vi os på »Ønskeøen«.

- Hver sommer forsøger vi at ramme et tema, som er inspireret af noget litterært. I år er temaet Peter Pan. Det er en sjov og eventyrlig fortælling, og den rammer bredt, siger Sofie Allermann, der er børnekulturformidler på Hillerød Bibliotek.

Det er onsdag formiddag, og børneafdelingen er i dag fyldt med farverige fjer, diamantperler og snor i lange baner. For hver onsdag står den på sjove workshops, der relaterer sig til temaet. De seneste par uger er der blevet lavet både hatte, tryllestave, dolke og skattekort, og i dag står den på eventyrlige drømmefangere.

- I Peter Pan bliver der portrætteret indianere, så i dag dykker vi ned i den indianske mytologi, hvor drømmefangeren stammer fra, og workshoppen passer perfekt til vores Peter Pan-tema, for drømmefangere blev oprindeligt lavet til at indfange alle dårlige drømme, fortæller Sofie Allermann, inden hun byder en mor og en lille pige velkommen.

Da de har fået en hvid metalring, der er basen for drømmefangeren, finder de en plads ved et af bordene, der er fyldt med perler, glitrende papir, fjer og børn i fuld koncentration.

Både for store og små Ved et af bordene sidder Vilja på 2 år med sin mor, Louise Kronborg. Vilja er i fuld gang med en stor drømmefanger med grønne diamanter og gule, lyserøde og orange fjer.

- Vi har været her til alle værkstederne, og vi er kæmpe fans, siger Louise Kronborg og fortsætter:

- Peter Pan er et genialt tema, for man har kunnet være med til de forskellige workshops, uanset om man er for lille til at kende historien om Peter Pan.

Til over køjesengen Sammen med Louise og Vilja sidder Louises veninde Dorthe Magnussen og hendes to piger, Ebba på 7 år og Lilli på 5 år. De er med for første gang.

- Jeg synes, at det er sjovt, siger Ebba, og det giver lillesøster Lilli hende ret i.

- Det er en god måde at aktivere børnene, og hvis ikke vi skulle på ferie fra på fredag, så var vi blevet ved med at komme, siger Dorthe Magnussen, hvorpå hun hjælper Lilli med tre kulørte fjer, der skal sættes i bunden af Lillis drømmefanger, inden den er klar til at blive hængt op hjemme ved køjesengen.

De eventyrlige workshops fortsætter to uger endnu. Onsdag den 28. juli står den på piratflag og skyggetegninger, og onsdag den 4. august skal der laves piratskibe. Begge workshops er fra 10-12.30 og finder sted på Hillerød Bibliotek.