Blixen Klub leder efter et sted at være

130 kvinder deltog i formødet i den nye Blixen Klub Hillerød. Det foregik på Grundtvigs Højskole, men klubben skal se sig om efter et andet sted at holde sine møder. Privatfoto

Mindst 170 kvinder vil være med i den nystiftede Blixen Klub Hillerød, men det har vist sig vanskeligt at finde et fast tilholdssted.

- Vi havde håbet at kunne få Hillerød Stadion som fast tilholdssted, men de har meddelt, at der ikke er plads, så nu undersøger vi andre muligheder. Vi har fået mulighed for at komme seks gange ned i Støberihallen, hvor der plads til rigtigt mange, men det tror jeg vi forbeholder til særlige arrangementer. Derudover kigger vi på et lokale på Rønnevangs Allé, som Hillerød Kommune ejer, siger Merete Elleboe, der formand for Blixen Klub Hillerød.