Blichfeldts bønner er blevet hørt

Alle mand var torsdag kaldt på arbejde i Kaffebar Blichfeldts Bønner i Slotsgade i Hillerød. Det var forårsrengøringens duft af sæbe og rengøringsmidler, der bredte sig, men smilene var store, for fra mandag den 18. maj er der igen kaffearoma i luften, når to måneders nedlukning får sin ende.

- Vi glæder os til at åbne igen, siger indehaver Marina Blichfeldt, der iklædt blå gummihandsker er ved at gøre hele kaffebaren ren og rense køkkenet.

- Jeg har haft fuldstændig lukket, for jeg var i tvivl om signalet. Jeg ville ikke risikere at smitte nogen, siger hun.

- Min egen branche ligger helt ned, så jeg kan lige så godt give en hånd med her. Jeg skulle have haft premiere på min turné den dag, Danmark lukkede, men nu er alle 27 koncerter aflyst og flyttet, forklarer Anders Blichfeldt.

Han har i stedet brugt tiden på at indrette studie, arbejde med musik til et par tv-programmer, han skal deltage i og ellers taget tiden som en ferie. En længere ferie end han kan huske at have haft siden skoletiden.