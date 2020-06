Se billedserie Grundvigs Højskole holder et lukket arengement om Filmen 'Befriet fra Hitlers helvede' Foto: Kenn Thomsen

Blev hentet i de hvide busser: - Turen glemmer jeg aldrig

Hillerød - 10. juni 2020

På denne aprildag i 1945 bar Birgit Fischermanns far en mørkeblå hat med silkebånd. Hun husker dagen tydeligt. Hatten havde han taget af ved ankomsten til koncentrationslejren Theresienstadt i Tjekkiet med løfte om først at ville tage den på igen, når familien skulle hjem. Han ville vise hende noget.

Efter halvandet år som jødisk fange kunne den bare seksårige pige ikke tro på, at der endelig var godt nyt. Hun frygtede, at den hvide bus med det røde kors, som hendes far førte hende hen til, blot ville fragte hende til et værre sted.

- Jeg har aldrig i mit liv været så syg af skræk, fortalte Birgit Fischermann, da hun sammen med Bjørn Kern, gav to gribende øjenvidneberetninger om hjemrejsen til Danmark for 75 år siden til de tilbagevendte elever på Grundtvigs Højskole i Hillerød.

De fik også vist filmen 'Befriet fra Hitlers helvede' af René Meyrowitsch og Steen Herdel, der også var til stede.

Birgit Fischermann kom med den hvide bus, og hun kunne ånde lettet op, for den havde retning mod Danmark og Sverige, men det var ikke uden problemer undervejs.

- Vores buschauffør havde kørt til andre lande også, så han havde ikke sovet i 48 timer. Pludselig lød der et højt brag. Bussen var kørt ind i en lygtepæl, huskede hun.

De måtte over i en anden bus, og børnene sad på gulvet op igennem det ødelagte Tyskland, mens bombeflyene strøg over hovederne på dem.

- Vi kom til Padborg, og turen op gennem Jylland glemmer jeg aldrig. Folk viftede med Dannebrog og kastede slik og frugt ind gennem de nedrullede vinduer. Det var et rent triumftog, sagde hun.

De overnattede i Odense undervejs, hvor der første gang i halvandet år ventede dem rent tøj, nyvasket sengetøj og porcelæn at spise og drikke af. De spiselige gaver fra glade danskere gav dog et uventet problem.

- Den mad, vi fik i Theresienstadt, var suppe på kartoffelskræller og brød med mel, men også savsmuld i. Vi var ikke vant til rigtig mad, så de første flødekarameller gav lidt løs mave, erindrede Bjørn Kern, der i dag er 83 år.

Det vakte latter i salen.

De nævnte begge de pakker med vitaminrigt indhold, der blev sendt til dem, mens de sad fanget i koncentrationslejren. Uden dem havde de ikke siddet på Grundtvigs Højskole tirsdag, lød det samstemmigt.

De gode gerninger, som buschauffører, nødhjælpsarbejdere og frivillige, hjælpsomme danskere ydede undervejs i krigen har været centralt for René Meyrowitsch' ønske om at lave en film.

Hans forældre og bror var ligeledes i Theresienstadt og for hans mor udviklede det sig til et traume og psykisk sygdom. Det har også præget ham, men han er lykkedes med at vende traumet til taknemmelighed.

- Jeg er vokset op med det traume fra krigen, men idéen og budskabet med filmen er medborgerskab. Jeg vil gerne have, at de unge her skal bruge det, og tænke over, hvordan de selv kan gøre noget godt for andre, fortalte han.

Bjørn Kern og Birgit Fischermann har gennem de mange år sidenhen haft hver sin strategi til at bearbejde de voldsomme oplevelser, de havde.

- I min familie talte vi ikke om det. Jeg har ikke brugt det som underholdning ved aftenbordet. Nogen har haft mareridt og andre levet med hovedet mellem knæene. Min tilgang var mere som i filmen 'Livet er smukt'. Mine børn skulle ikke mærke det, sagde Bjørn Kern.

Det er først i de seneste år, at han er begyndt at fortælle mere åbent om sin historie.

- Det koster lidt blod og også sved og tårer, hver gang man genkalder sig det. Efterhånden som flere er frafaldet, har jeg fundet den modenhed og det mod, at jeg selv kan fortælle, sagde han.

Fortællelysten fejlede dog bestemt intet hos den humoristiske Bjørn Kern, der også optræder i filmen med et citat om at 'skide på Tyskland', da de hvide busser gjorde holdt undervejs på hjemrejsen.

Han havde forskellige genstande med til højskolen, blandt andet flere Davidsstjerner, som han havde fjernet fra jøder, der lå døde i Theresienstadt. Selv efter endt oplæg var der en stor gruppe elever, der samlede sig om ham og Birgit Fischermann for at høre endnu mere.

Elev Chiara Bastiani Storm var glad for at høre de to overlevere fortælle.

- Det var godt. Jeg havde ikke hørt så meget om de hvide busser før. Det er også lidt vildere, når man kan se dem i øjnene og tænke over, hvad de har set, sagde hun.

For Birgit Fischermann forholder det sig modsat Bjørn Kern. Hun har holdt massevis af foredrag og er vant til at fortælle sin historie. Hendes familie besluttede tidligt, at det var den tilgang, de ville have.

- Det betyder meget, at få lov at fortælle min historie, og at højskolen ringer. Det hjælper mig at se unge, forfærdede mennesker høre min historie. Jeg oplever en fuldstændig tavshed og nogle forrygende spørgsmål sagde hun.

- Jeg vil gøre det så længe, jeg kan.