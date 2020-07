Birgitte Gøye: Uheldig kvinde fra børnerim spillede stor rolle i Hillerød

Se billedserie Portrættet af Birgitte Gøye, der levede 1511-1574, hænger på Frederiksborg Slot. Kunstneren er antageligt Jabob Binck.

Hillerød - 08. juli 2020 kl. 09:15 Af Janne Mulvad Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Historien om Frederiksborg Slot begynder med Herluf Trolles og Birgitte Gøyes exit fra området. Helt i begyndelsen - eller i hvert fald der, vi begynder denne artikel, lå en lille landsby ved navn Hilderød nær en sø, og på en ø i søen lå fra 1200-tallet gården Hillerødsholm.

Birgitte Gøye, som blev født i 1511, arvede flere ejendomme, blandt andet Hillerødsholm, der dengang var avlsgård til herregården Græsegård ved Frederikssund, som ikke længere eksisterer.

I 1544 blev Birgitte Gøye gift med adelsmand og rigsadmiral Herluf Trolle, og de gjorde Hillerødsholm til hovedgård. På det tidspunkt havde Hillerødsholm stået ubeboet i næsten 100 år, og Herluf Trolle opførte derfor en ny hovedbygning med to slanke tårne ved hovedindgangen, for at få en moderne bolig, der kunne leve op til de krav, en adelsmand stillede.

Den nye bygning blev opført på den yderste af tre øer i søen.

Henover sommeren går Frederiksborg Amts Avis i sporene på en række personer, der har gjort en forskel eller gjort sig bemærket gennem historien. I dag bringer vi historien om Birgitte Gøye og Herluf Trolle. Herluf Trolle og Birgitte Gøye nåede dog ikke at holde til på det nye flotte herresæde på øen i søen ret længe, for i 1560 fik de et tilbud, der nok var svært at afslå, fra Kong Frederik den 2. Han ville have Hillerødsholm, en del af hans bestræbelser på at samle sammenhængende landstykker i Nordsjælland.

Kongen overtog derfor både Hillerødsholm og Græsegård fra parret. Til gengæld fik de ejendommen Skovkloster ved Næstved.

I et tårnværelse på Frederiksborg Slot kan man se nærmere på historien om Frederiksborg Slot tilbage fra dengang, Frederik den 2. overtog ejendommen fra Birgitte Gøye og Herluf Trolle. På en indmuret sten på porten ind til Frederiksborg Slot kan man også læse lidt om mageskiftet:

Frederik then anden goed och from

hans Naade giorde thette bytthe

Ath hyllersholm under kronen kom

oc herlof til Skougkloster flitthe.

Samtidig overtog kongen ved lignende mageskifter to andre herregårde i Nordsjælland, Stenholt og Asserbo, og alle godser med jorder blev lagt til kongens øvrige besiddelser i Nordsjælland, eksempelvis Gurre, Krogen, der er det nuværende Kronborg, Favrholm og klostrene Æbelholt og Esrum, som blev konfiskeret af kongen under reformationen.

Frederik den 2. blev hermed Nordsjællands eneste virkelige ejendomsbesidder, og er årsagen til, at begrebet »Kongernes Nordsjælland« i dag er blevet materialiseret i den nordsjællandske nationonalpark.

Efter mageskiftet med Herluf Trolle og Birgitte Gøye omdøbte kongen Hillerødsholm til Frederiksborg - og i Næstved omdøbte Herluf Trolle og Birgitte Gøye Skovkloster til Herlufsholm og åbnede en skole. Skolen eksisterer som bekendt den dag i dag.

Tilbage i Hillerød byggede Kong Frederik den 2. videre på herregården, der blev til et kongeligt slot og fik navnet Frederiksborg Slot. Det nye store slot fik Hillerød til at udvikle sig fra en lille landsby til en rigtig by, for der var brug for hænder til at betjene kongen. Håndværkere og hestepassere rykkede til Hillerød - som i parantes bemærket nu hed Frederiksborg - og byen voksede.

De to beboere på Hillerødsholm har også efterladt andre spor i Hillerød. Herluf Trolle har lagt navn til Trollesminde, som var en stor avlsgård i Hillerød, og en spejdergruppe i Hillerød har såmænd taget navn efter Birgitte Gøye - de blå spejderes Birgitte Gjøe Gruppe, som naturligvis holder til i Birgittehytten.

Og så lagde hun også navn til børnesangen om den stakkels kvinde, der fik ondt i sit ene øje.