Biografer glæder sig vildt til at slå dørene op igen

De lokale biografer i Hillerød glæder sig til, at det igen bliver muligt at byde publikum indenfor

Hillerød - 10. april 2021 kl. 05:26 Af Mette Dolmer Thygesen Kontakt redaktionen

Nu er der sat en dato på, hvornår vi kan sætte os til rette i biografsædet med en god gang popcorn foran det store lærred.

For medmindre smittetallene kommer ud af kontrol, åbner Hillerøds to biografer igen den 6. maj. Og det glæder de sig til:

"Vi havde selvfølgelig håbet, at vi kunne åbne noget før, men nu er der sat dato på, og det er vi glade for. Så krydser vi bare fingre for, at smittetallene holder sig nede," siger Thomas Øgard, der er biografchef i Nordisk Film Biografer Hillerød.

Istandsat lokalerne Også Holger Toxværd, som er formand for Café Slotsbio, glæder sig til at slå dørene op igen.

"Vi var faktisk klar til at åbne i april, men nu kan vi ikke gøre end at vente. Imens har vi gået og gjort rent, pudset vinduer, lavet gulv, istandsat operatørrummet, isoleret kælderen, ordnet toiletter og gjort hovedrent i salen. Så alt er klar," siger han.

Ingen premierer I biografen på Nordre Jernbanevej regner Thomas Øgard ikke med, at der kommer store premierefilm på plakaten lige fra åbningdatoen.

"Vi starter nok med mange af de samme film, som vi lukkede ned med i december - selvfølgelig undtaget julefilmene. Filmselskaberne er nødt til at se på, hvad biograferne åbner til, inden de tør lægge billet ind på en filmpremiere. Så fra 6. maj kommer vi nok til at køre med mange af de samme film, men jeg vil tro, at der ret hurtigt kommer nye filmpremierer," siger han.

"Helt vilde" I Café Slotsbio, hvor filmudbuddet er mere smalt og ikke består af de store, amerikanske blockbusters, har de til gengæld ikke problemer med at finde film at vise, siger Holger Toxværd:

"Vi får tilbudt alle de film, vi vil have. Distributørerne er helt vilde. Vi kunne have 10-12 premierer at køre af, men det kan vi jo ikke. Så vi drøner bare derudad".

Hvor mange publikummer biograferne må have i salene, er der endnu ikke kommet retningslinjer fra myndighederne om. Så det er også afgørende for, hvornår biografen i Nordre Jernbanegade åbner igen, siger Thomas Øgard.

Ok med coronapas Til gengæld ved biograferne allerede nu, at gæsterne skal fremvise det såkaldte coronapas for at komme ind - altså dokumentere, at de er enten vaccineret, nytestet eller for nylig har været coronasmittet. Ordningen med coronapas, synes begge hillerødbiografer, er ok.

"Det er helt fint, når nu situationen er, som den er. Det handler jo også om at skabe tryghed for alle, der kommer i biografen, både ansatte og gæster. Så jeg har det fint med, at vi skal have en medarbejder stående, som byder gæsterne velkommen og tjekker deres pas," siger Thomas Øgard.

Også Holger Toxværd forventer, at det vil forløbe gnidningsfrit:

"Vores gæster er så reelle - de ville aldrig snyde med sådan noget. Så det bliver ikke noget problem. Og nu bliver flere af os jo heldigvis også vaccineret hen over den næste tid," siger han.

I Café Slotsbio er de også så småt ved at få booket et par forårskoncerter i kalenderen, mens både børneteaterforestillinger og skolefilmklub må vente til efteråret.

Flytter til Gallerierne I Nordisk Film Biografer arbejder de stadig på at flytte ind i Gallerierne, som er ved at blive bygget om, så der er plads til en biograf.

"Det går fremad, og vi satser stærkt på, at det bliver i år, vi åbner den nye biograf. Det er noget, vi og byen glæder sig utrolig meget til," siger Thomas Øgard, som glæder sig meget til at åbne igen:

"Det er nogle lange måneder, og jeg glæder mig så meget. Nu er jeg gået i gang med at kigge på bemandingen, bestille slik og så videre. Det er super spændende at få fyldt biografen op igen. Det er noget, jeg har set frem til længe," siger han.

Venter spændt Også i Slotsbio glæder de frivillige sig:

"Vores faste publikum spørger ustandseligt, hvornår vi kan komme i gang, og vi venter spændt og glæder os til at komme i gang, for vi har masser af gode film og musik på programmet," siger Holger Toxværd.

