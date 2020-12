Fra på onsdag skal biografen sammen med resten af kulturlivet holde lukket. Foto: Allan Nørregaard

Biografen misser premierefilm og julegæster

Hillerød - 07. december 2020 kl. 16:04 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Sammen med resten af kulturlivet må biograferne i 38 kommuner lukke ned fra på onsdag, når en delvis nedlukning af samfundet her træder i kraft. Det står klart efter pressemødet i Spejlsalen mandag middag. Blandt de ramte biografer er Nordisk Films biograf i Hillerød, hvor man ellers havde set frem til juledagene, der plejer at tiltrække rigtig mange gæster.

"Julen plejer at være en travl tid, så det er ikke skægt, at vi nu må lukke ned. Det er faktisk det værst tænkelige tidspunkt," fortæller Thomas Øgard, der fornyeligt tiltrådte stillingen som biografchef.

Farvel til premierer

Med nedlukningen misser biografen en række nye film, der skulle have haft premiere i juledagene. Blandt andet har DC's superheltefilm Wonder Woman 2 premiere den 25. december - en film, der skulle have hevet et utal af filmelskere op ad sofaen og ned i biografen i juleferien.

"Det er rigtig ærgerligt, at vi går glip af premieren på Wonder Woman. Den er der mange, der har set frem til. Nu afventer vi selskabernes meldinger, for man kunne jo gisne om, at en sådan premiere kunne blive rykket, når nu så mange biografer bliver ramt af nedlukningen," spekulerer Thomas Øgard, der havde håbet, at de nye restriktioner havde været mere skånsomme mod biograferne.

"Der er ingen tegn på, at nogen skulle være blevet smittet i biograferne, så vi havde da et spinkelt håb om, at vi ikke ville blive så hårdt ramt af restriktionerne," siger han og tilføjer, at han dog har forståelse for beslutningen.

Thomas Øgard afventer nu meldinger fra Nordisk Film, der skal tage stilling til, hvad de eksempelvis gør med biografernes slik. Derudover venter et arbejde med at sætte sig ind i hjælpepakkerne, som biograferne nu igen bliver omfattet af.