Biltyv stoppet af civil politimand

En politibetjent, som egentlig havde fri, observerede noget mystisk på Slangerupvej natten til onsdag klokken 01:34, da to mænd gik frem og tilbage mellem en varebil og et nybyggeri på Slangerupvej. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Under anmeldelsen kørte de to mænd med høj hastighed fra stedet, og politibetjenten fulgte efter dem ned ad Slangerupgade, som endte blindt. Her tilbageholdt han føreren af bilen, mens det lykkedes passageren at undløbe ad Bymosegårds Alle.