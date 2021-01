Billigblomst vil indtage ny mark efter frygt for bilkaos

Se billedserie Billigblomst åbnede i foråret butik i Holme-Olstrup ved Næstved, og nu er planen at åbne butik i Hillerød også. Foto: Thomas Olsen

Billigblomst vil åbne en stor plantebutik over for Bauhaus i Hillerød. Frygt for bilkaos gør, at projektet flyttes til en grund med plads til flere parkeringspladser.

Den jyske discountblomsterkæde Billigblomst vil åbne en butik i det vestlige Hillerød på Sigrunsvej, og efter kritiske høringssvar fra naboerne Bauhaus og Euromaster, er projektet nu flyttet til en ny byggegrund, hvor der er plads til flere parkeringspladser.

Det fortæller projektudviklingschef i NCC Property Development, som ejer grunden og udvikler projektet for Billigblomst, Lasse Nøddekær.

- Vi har lyttet til høringssvarene og er gået i dialog med Bauhaus og Euromaster, og på baggrund af det, laver vi et nyt skitseforslag til øget parkeringsdækning mv. Vi er i gang med det tilpassede skitseforslag, fordi vi synes, det er en god idé at lave Billigblomst i området, siger han.

Blomster og bilkaos Det oprindelige projekt gik på at bygge en stor blomsterforretning på modsatte side af Sigrunsvej i forholde til Bauhaus' parkeringsplads og forbinde den nye blomsterforretning med parkeringspladsen via et fodgængerfelt.

Men Bauhaus var utilfredse med, at Billigblomst ikke selv kunne sikre mere end 50 parkeringspladser og skrev i et høringssvar:

»Da vores parkeringsplads i forvejen ofte er fyldt op med vores egne kunder, er (det) helt urimeligt, at man på denne måde inddrager denne i forudsætningen for etableringen af Billigblomst.«

Bauhaus skrev også i høringssvaret, at virksomheden er »fuldt bekendte med kundepresset i Billigblomsts butikker - såvel i deres butik tæt på vort Servicecenter i Tilst og deres butik i Kolding som lejer i vores tidligere bygning dér. Her er der jævnligt, også på hverdage, stort pres på parkeringen, hvor der også parkeres på tilkørselsvejen med bilkaos til følge.«

Projektet flyttes Nu har NCC Property Development ændret planen for blomsterbutikken, så den i stedet skal ligge på en stor grund mellem Euromaster og svinget, hvor Sigrunsvej drejer mere end 90 grader. Denne byggegrund ligger også over for Bauhaus, men her vil der være plads til at lave flere parkeringspladser fortæller projektudviklingschef Lasse Nøddekær.

- I øjeblikket er arkitekterne i gang med at lave en god indretning af grunden med gode parkerings-, butik- og logistikforhold. Vi rykker det første projekt ned på den anden grund. Når vi har et nyt skitseforslag, så går vi i dialog med grundejerne på nabogrundene igen, og derefter laver vi en ny ansøgning til udvalget og byrådet, som skal godkende projektet på grund af, at vi ønsker en butik, der har en størrelse, så der er brug for en godkendelse, siger Lasse Nøddekær.

Udvalget afventer Det var meningen, at Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i Hillerød Kommune skulle tage stilling til et projekt med Billigblomst på grunden over for Bauhaus' parkeringsplads på udvalgets møde onsdag. Forvaltningen havde indstillet til, at udvalget godkendte ansøgningen om at lave den store blomsterbutik.

Men Billigblomst trak ansøgningen tilbage, og det skyldes altså, at planen nu er at lave butikken på den anden byggegrund med plads til flere parkeringspladser. Udvalgsformand i Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget Dan Riise (V) er positiv over for en ny blomsterbutik i byen.

- Det vil være super godt at få Billigblomst hertil. Hver gang, der sker noget nyt i Hillerød, så er det super godt, siger han.

Selvom der allerede er en Plantorama til havefolket i byen, så ser han intet problem i en ny, stor blomsterforretning:

- Konkurrence skader aldrig, siger udvalgsformanden.

Han mener en ny placering på grunden op til svinget på Sigrunsvej på modsat side af Bauhaus vil være fin.

- Kommer der en ansøgning til grunden på hjørnet, så synes jeg også, den (Billigblomst-butikken) kommer til at ligge godt der, siger Dan Riise.