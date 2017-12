Billetter rives væk til Ladies Mud Race

Ladies Mud Race er et såkaldt OCR (Obstacle Course Racing), også kaldet et forhindringsløb, over cirka otte kilometer med en række både opbyggede, men også naturlige forhindringer igennem ild, vand og ikke mindst mudder.

- Det er et løb, hvor de fleste ikke deltager for at vinde, men for at have det sjovt samtidig med at det er udfordrende. Derfor vil der med garanti også i 2018 være mange udklædte hold, og fælles for alle er, at holdene løber efter devisen: alle ud - alle hjem, fortæller ruteansvarlig Christian Friis i en pressemeddelelse.