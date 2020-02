Mastodonterne forventer at besætte 12.000 ud af 20.000 pladser i Royal Stage henover de næste ti dage. Foto: Allan Nørregaard

Billetsalg til musical er kun halvt i mål

Hillerød - 14. februar 2020 kl. 04:58 Af Johanne Wainø og Camilla Bjørkman Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I efteråret meddelte Royal Stage, at Mastodonterne skulle indvie musicalsiden af Hillerøds nye arena. Og ambitionerne for billetsalget var høje. »Når Gummi T har spillet i Royal Stage, skal man ikke bo i Hillerød uden at have set arenaen«. Sådan lød det dengang fra Steen Lünell, der er formand for Mastodonterne.

Men sådan bliver det ikke. På premieredagen er lige omtrent 10.000 billetter solgt, hvilket er halvdelen af, hvad arrangørerne håbede på.

- Det går ikke forrygende, men det går okay. Der er stadig pladser, siger direktør for Royal Stage Carsten Larsen.

Når Mastodonterne har haft deres store forestillinger i Tivoli, har de spillet for omkring 20.000 publikummer, og derfor var ambitionen den samme for deres fortolkning af Ole Lund Kirkegaards børnebog »Gummi Tarzan«, som har premiere i aften.

For at trække flere publikummer til valgte direktør for Royal Stage Carsten Larsen og Steen Lünell at sætte priserne ned til det halve af, hvad de plejer at koste. Men det har altså ikke tiltrukket ligeså mange mennesker, som ventet.

- Det har ikke hjulpet så meget at sætte priserne ned, som jeg har satset på, men de siger, at erfaringsmæssigt rykker billetsalget her til sidst, siger Carsten Larsen.

Årsagen til, at det har været svært at trække flere til, skyldes ifølge Steen Lünell, at der har været mange tilbud i den seneste tid.

- Royal Stage har allerede haft utrolig mange arrangementer, så det er nok en utopi at tro, at hele Hillerød kommer og oplever alt, hvad Royal Stage har at tilbyde. Men vi håber stadig, at hele Hillerød kommer ind og ser Gummi T, som er for hele familien, siger Steen Lünell, der stadig mener, at der er håb forude.

- Jeg tror, at der bliver solgt flere billetter. Der er stadig tid at løbe på, men når det så er sagt, så synes jeg, at det er vildt flot, at vi allerede har solgt så mange billetter. Det er en stor sal at fylde. Der er virkelig mange sæder. Jeg vil tro, at vi lander på omkring 12.000 solgte billetter. Men hellere sigte lidt højt, end at skyde for lavt, siger han.

Og der er ingen fare for, at de tomme sæder får konsekvenser for teatret, fortæller han.

- Hvis vi ikke sælger billetterne nu, må vi jo sælge dem til juleforestillingen, siger Steen Lünell.