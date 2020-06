Se billedserie HHX-studenter fra Unord i Hillerød blev fejret på særlig vis ved en drive-in dimission med over 200 biler og studenter. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Billeder: Studenter fejret ved drive-in dimission

Hillerød - 27. juni 2020 kl. 14:21 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

227 blå studenterhuer blev svunget i vejret og viftet med ud af de nedrullede vinduer i lige så mange biler. Det var et prægtigt omend meget anderledes skue, da HHX-elever fra Unord lørdag formiddag kunne fejre afslutningen på tre års gymnasiegang med en drive-in dimission, der fyldte parkeringspladsen ved Hillerød Rådhus og mere til.

Dagens første Somersby med frugtsmag var blevet åbnet ved 8-tiden i S-toget på vej til Hillerød, der har vel dårligt været tid til at sove mellem de mange studentergilder, så det gjaldt om at holde sig kørende under dimissionen i de mange og utroligt varme biler, der betryggende nok hovedsageligt havde mor eller far bag rattet.

Blive i bilerne, det skulle man helst, så det var med både åben bagklap og åbne døre, at der blev lyttet til taler og sang gennem bilradioerne.

- Kære studenter, at kigge ud over jer lige nu rammer det vist meget godt ind, det forår I har været igennem. I er sammen, men hver for sig. I har været meget seje og meget tålmodige, og i dag skal I være sammen, rigtigt sammen som studenter, for dette er jeres sommer, det er der ingen der kan tage fra jer. Studentertiden kan ikke gøres om eller udskydes til senere. Det er nu, sagde rektor Jesper Skibsted Als, der blev mødt af en trykkende og begejstret kakofoni af bilhorn.

Fra rektoren lød også en opfordring til de mange studenter om at rejse ud i verden i de kommende år, når det ellers bliver tilladt.

- Rejs ud i verden - vær nysgerrige og oprigtigt interesserede i andre og bliv klogere på, hvordan de lever. Træk det bedste fra andre lande med hjem og få det til at passe til vores kontekst. I har et medansvar for at vores samfundsmodel kontinuerligt udvikler sig, sagde Jesper Skibsted Als i sin tale.

Borgmester Kirsten Jensen talte også til eleverne og rådede til at gå ud og sætte et aftryk samt at bevare de venskaber og fællesskaber, de har fået de seneste tre år.

Igen blev der dyttet og hujet fra de over 200 biler, hvor flere var pyntet med Dannebrog over kølerhjelmen og blå og hvide balloner.

Eleverne, der en og en blev kaldt op for at modtage deres eksamensbevis og give en corona high-five med albuen, kunne fortælle om en stressende sidste tid og en enorm glæde ved at være færdig og få lov at gøre, som studenter før dem. Tage på vogntur.

- Det er helt fantastisk. Vi var bange for ikke at få lov at køre vogntur, og det har skabt tvivl, sagde Emilia Ekstrand fra 3.c, der blev bakket op af sin klassekammerat.

- Det er surrealistisk, men så fedt. Det er, når man står og skråler på ladet, at man føler sig rigtig som student, sagde Melissa Johansen.

Oliver Axel Schmidt fra 3.a var glad for, at der endelig blev sat punktum på et skørt forår som gymnasieelev.

- Det er dejligt. Jeg har ventet på det længe, så det er bare dejligt. Det har været stressende, at vi ikke har vidst hvordan, alting skulle foregå, og med vognturen har der været meget diskussion og snak om, vi skulle demonstrere, så vi er bare glade for at få lov.

Så snart alle 227 studenter havde hilst på rektor, så kunne vognturen begynde. Lastbilerne stod pyntede og lokkede lige rundt om hjørnet fra dimissionen.