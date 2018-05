Se billedserie Der er ikke meget plads, når Frederiksborg Brand & Redning skal have den store drejestige ind i Indre Slotsgård. Foto: Bjørn Nielsen/BPLN.DK

Billeder: Sådan får man en brandbil ind på Frederiksborg Slot

Hillerød - 03. maj 2018 kl. 10:55 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad gør en indsatsleder fra brandvæsenet, hvis Frederiksborg Slot brænder? Den opgave øvede Frederiksborg Brand & Redning sig på onsdag, da brandfolkene fra stationen i Hillerød blev kaldt til en automatisk brandalarm på slottet, og der er nok at holde styr på for en indsatsleder, for hvor brænder det? Hvilke værdier skal reddes først? Hvordan undgår man at skade de rum, der ikke brænder? Skal der tilkaldes ekstra hjælp? Og hvordan får man den store stigevogn ind gennem slottes små porte?

Alle de spørgsmål skulle onsdagens indsatsleder Morten Pontoppidan finde svar på, da han fik at vide, at han og mandskabet var kaldt ud til en større samarbejdsøvelse. Den slags øvelser skal Frederiksborg Brand & Redning i følge loven holde 12 gange om året. Onsdag blev kollegerne fra stationen i Helsinge tilkaldt, så der i alt var 30 mand og otte køretøjer involveret i opgaven.

- Når vi får sådan en alarm fra slottet, så har de altid selv en medarbejder på 24 timers vagt, der stiller samtidig med os. Det er en, der kender Frederiksborg Slots plan for, hvad der skal reddes i prioriteret rækkefølge. Og hvordan vi skal tage malerierne ned, fortæller Morten Pontoppidan.

Uvurderlige historiske værdier For Frederiksborg Slot, der blev bygget i 1600-tallet, rummer danmarks Nationalhistoriske Museum. De mange rum er fyldt med historiske malerier med portrætter af Danmarks konger, dronninger og betydningsfulde personer.

Derfor bliver der heller ikke bare pøset vand på en eventuel brand inde på slottet. For at undgå vandskader, skal et hold brandfolk være i stand til at slukke ild med begrænset mængde vand, og indsatslederen skal også ved hjælpet af teamets overtryksventilator sikre, at de rum, møbler og malerier, som ikke er i fare for at brænde heller ikke bliver ødelagt af røg.

Stor brandbil - lille port - Sådan en øvelse er vigtig træning. Vi skal vide, hvor slottets egen brandslukning findes. Hvor man tænder for pumperne. Hvordan vi bedst ruller vandslangerne ud, så vi også kan få køretøjerne forbi, så der er mange taktiske vurderinger, fortæller Morten Pontoppidan.

- Der er for eksempel ikke meget plads til drejestigen. Der skal vi have skruet sidespejlene af, før den kan komme helt ind i den indre slotsgård, og det er meget godt at have prøvet det, siger indsatslederen.

Onsdagens øvelse gik rigtig godt, og den 30. maj vil der igen være en stor udrykning til Frederiksborg Slot, for den dag skal den anden halvdel af mandskabet fra Station Hillerød og Station Helsinge også igennem den store samarbejdsøvelse.