Billeder: Påskecup med vokseværk

Hillerød - 03. april 2018 kl. 05:53 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke kun blandt spillerne på banen, at der i påskedagene blev sprunget højt. Hillerød Påskecuppen arrangeret af Hillerød Håndboldklub er siden sidste år vokset med 45 procent og er hoppet op som det tredjestørste håndboldstævne i Danmark.

Fra torsdag til søndag blev der afviklet 600 kampe med over 2240 tilmeldte spillere. Så stor er turneringen blevet, at man blev nødt til at tage haller i nabokommuner i brug. I alt blev der spillet håndbold i 13 haller.

I Frederiksborgcentret spillede Hillerød Håndboldklubs u/16-piger lørdag eftermiddag mod Skovshoved. Og mens kampen inden for stregerne bød på sprællende målmænd, højt pres og legende lobskud, så var det særligt kulisserne, der adskilte sig fra andre kampe.

Med hujende tilskuere, der sågar havde medbragt båthorn og sirener, så var der en anderledes hørbar opbakning til de lokale piger. Og det var også noget bagspiller Cecilie Bloch Bagge, der var med til at sikre sit hold en sejr på 23-14, bed mærke i.

- Det har været et virkeligt hyggeligt stævne, et af de bedste længe. Klubben har boet i den samme hal og sovet sammen, og der har været godt humør og en god fælles stemning, hvor man også har kunnet heppe på de andre Hillerødhold, sagde hun.

U/16 pigerne havde dagen forinden været uheldige med at tabe med et enkelt mål kort før tid. Det betød, at chancen for at slutte som etter forduftede, men holdet tog senere revanche ved at vinde finalen i B-slutspillet.

Mere end bare håndbold

For arrangørerne var det vigtigt, at påskecuppen var for alle og bød på flere aktiviteter uden for banen.

- Vi har haft både elite- og breddeklubber med, og vi har gerne ville lave nogle aktiviteter for spillerne, så det blev mere alsidigt end bare et håndboldstævne, forklarer ungdomsformand i Hillerød Håndboldklub, Dorte Bloch.

Stævnet, der blot er i sit fjerde år, har på rekordtid vokset sig stort, og det har øget kravene til holdet bagved. Eksempelvis har spillere og trænere skulle fragtes med busser fra hal til hal, der er blevet serveret store mængder mad, og det har krævet en stor indsats fra en række frivillige, som ungdomsformanden sætter pris på.

- Vi har fået utroligt positive tilbagemeldinger for både vores eksekvering og håndtering. Vi har prøvet at tælle sammen, og der er udført over 5000 timers arbejde af frivillige hænder over de fire døgn. Der er løftet meget på få dage, og det har jeg en stor taknemmelighed over, siger hun.

Den gode stemning, som man kunne observere ikke bare i Frederiksborgcentret til kampe, men også i gange og blandt tilskuerne, er også noget Dorte Bloch glæder sig over.

- Det er fantastisk at være en del af et hus med børn, der bare emmer af glæde over at spille håndbold, siger hun.

Af de mere end 200 hold, så var der flere fra Sverige og et enkelt fra Italien.