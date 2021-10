Flere unge butikstyve tager chancen i Bilka i Slotsarkaderne. Arkivfoto

Bilka oplever uforklarlig stigning i butikstyverier

Flere butikstyve slår sig for tiden løs i Bilka i Slotsarkaderne, fortæller varehuschef

Hillerød - 19. oktober 2021 kl. 19:14 Af Magnus Møller Kontakt redaktionen

Bilka i Slotsarkaderne har over de seneste uger været ramt af flere tyverier. Det fremgår af Nordsjællands Politis døgnrapporter. Døgnrapporterne beskriver kun tilfælde med mindreårige og udlændinge, og ud fra døgnrapporterne alene er det altså ikke muligt at sige, om der er en stigning i det samlede antal tyveriforsøg.

Læs også: Udlændinge stjal fiskegrej i Bilka

Men varehuschef Steen Olsen fortæller, at der er flere tilfælde end sædvanligt - og at der er flere tilfælde, hvor unge står bag.

"Jeg har ingen logisk forklaring på hvorfor, men der er flere tilfælde, end der plejer at være. Måske går der rygter blandt de unge om, at det er let at stjæle fra dagligvarebutikker. Jeg ved det simpelthen ikke," siger han.

Gøre det sværere Butikken har ikke hyret flere detektiver, så det kan heller ikke forklare stigningen.

"Vi har hverken fået flere detektiver eller givet dem flere timer, selvom de giver udtryk for, at de godt kan bruge mere tid i butikken. Vi er selv blevet mere opmærksomme på tyverier, og vi snakker med vores detektiver om problemet. Vi arbejder hele tiden på at gøre det sværere for tyvene," siger Steen Olsen.

Får konsekvenser Når en ung under 15 år bliver taget for tyveri, bliver både kommune, politi og forældre involveret. Er tyven mellem 15 og 18 år, får vedkommende en bøde på det dobbelte af det stjålnes værdi, og tyveriet kommer til at stå på straffeattesten. Men det er ikke noget, de unge tyve tænker på, fortæller Steen Olsen:

"Når vi pågriber de unge, hører vi tit, at de slet ikke har overvejet, hvilke konsekvenser det kan have for dem".

