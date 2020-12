Bilka giver overskudsmad til udsatte familier

December er i fuld gang med julegaveindkøb, julehygge og overvejelser om and eller flæskesteg. Men ikke alle har mulighed for at holde jul som de fleste andre, fordi økonomien ikke er til det. Derfor donerer Bilka Hillerød i år overskudsmad- og varer til værdigt trængende i Hillerød. Det er Bilka Hillerøds egne medarbejdere, der deler maden ud.

- Det betyder meget for os, at vi kan støtte mindre bemidlede borgere i Hillerød, som har brug for hjælp, så alle forhåbentlig kan få en god jul og et godt nytår i år. Vi har før delt varer ud på denne måde, og vi ved, hvor meget det betyder for de udsatte, at de får de her varer. De er meget taknemmelige, og derfor skulle vi selvfølgelig også gøre det i år, siger Steen Olsen, varehuschef i Bilka Hillerød.