Politiet fangede tirsdag et par bilister uden kørekort. Arkivfoto

Bilist uden kørekort slingrede af sted

Politiet standsede tirsdag eftermiddag en 37-årig mand på Torvet i Hillerød.

Her viste det sig, at den 37-årige mand sad bag rattet, selv om han ikke måtte. Han har nemlig ikke noget kørekort, og han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret.